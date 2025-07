COLUNA BRUNO WENDEL

PM diz que vendeu pistolas da corporação para pagar dívidas; saiba os valores

Policial investigado repassou as armas para a mesma pessoa

Afastado das atividades operacionais após ser acusado de vender duas armas da corporação, o soldado da Polícia Militar disse que as pistolas foram repassadas para a mesma pessoa, como pagamento de uma dívida. Uma Taurus foi comercializada por R$ 1.400 e a outra por R$ 6 mil. >

A Coluna teve acesso à abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado em 24 de julho deste ano. No caso mais recente, o PM recebeu os R$ 1.400 dos R$ 5 mil que havia combinado pela pistola PT 100, marca Taurus, nº de série SAW71498, pertencente ao acervo de uma companhia que atua em parte da Estrada Velha do Aeroporto. Em seguida, o comprador “repassou a arma a um suposto policial, cuja identidade o acusado afirma desconhecer”. >