DRIBLANDO O AZAR

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Acidente inesperado na lotérica transforma rotina em prêmio milionário

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:43

Mulher ganha R$1,6 milhão após erro de balconista em lotérica Crédito: Reprodução/Shutterstock

No início de setembro, uma mulher da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, teve a sorte da vida depois de um erro inusitado de um balconista. Ela se dirigiu a uma lotérica em Darlington para comprar um bilhete do Palmetto Cash 5, mas recebeu o ticket errado.

Antes que pudesse jogar, o funcionário percebeu a troca e se ofereceu para corrigir o bilhete. Mesmo assim, a mulher decidiu manter o ticket com uma pequena diferença: escolheu números diferentes dos que costumava selecionar. “Fiz uma escolha rápida [de números selecionados aleatoriamente]”, explicou a vencedora.

A mudança inesperada trouxe resultado imediato, o bilhete premiado lhe rendeu US$303.000, cerca de R$1.612.929,60 na cotação atual. Para se ter ideia, as chances de ganhar eram de uma em 850.668, conforme dados da Loteria Educacional da Carolina do Sul.

Em entrevista, a vencedora, que prefere permanecer anônima, destacou a importância do acaso: “Se o funcionário não tivesse cometido um erro, eu não teria ganhado”, referindo-se ao sorteio realizado no dia 4 de setembro.