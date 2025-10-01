Acesse sua conta
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio

Quarto episódio teve bolos hiper-realistas, clima tenso na cozinha e saída inesperada que emocionou o público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:10

Treta, drama e eliminação marcam MasterChef Confeitaria 2025
Treta, drama e eliminação marcam MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Divulgação/Band

O quarto episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nesta terça-feira (30), foi daqueles que misturam técnica, drama e emoção do começo ao fim. A prova de bolos hiper-realistas, comandada por Ramiro Bertassin, deixou os confeiteiros encarando criações que pareciam saídas de um supermercado, mas eram todas feitas de bolo. O desafio foi intenso e visualmente impressionante, deixando o público de boca aberta.

O clima na cozinha esquentou com a volta da tensão entre Marina Queiroz e Natan Montenegro, que discutiram durante a execução da prova sobre escolhas no preparo das receitas. “Muitas vezes as pessoas não escutam uma pessoa que tem mais experiência”, alfinetou Marina, enquanto Natan tentou manter a calma, pedindo inteligência emocional. O restante dos participantes assistiu ao conflito, descrevendo o momento como verdadeiro “fogo no parquinho”.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band
Aline Gonçalves, 35 anos – Curitiba (PR) por Divulgação/Band
Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band
Johnlee, 44 anos – Caxias do Sul (RS) por Divulgação/Band
Juliana Braga, 43 anos – Vinhedo (SP) por Divulgação/Band
Jéssica Paiva, 27 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Leo Salles, 29 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Letícia Momma, 28 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Marina Queiroz, 51 anos – Botucatu (SP) por Divulgação/Band
Luiza Vilhena, 31 anos – Belo Horizonte (MG) por Divulgação/Band
Ramiro Bertassin, 47 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Wagner Nascimento, 45 anos – Itambacuri (MG) por Divulgação/Band
1 de 13
Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band

Na prova eliminatória, os confeiteiros tiveram que preparar uma sobremesa vegana completa, com mousse, biscuit e ganache. Enquanto Luiza Vilhena brilhou e garantiu o pin dourado da temporada, Marina e Letícia Momma ficaram na lista de desempenho negativo. A eliminação pegou todos de surpresa: Letícia acabou errando na medida do açúcar e deixou os jurados insatisfeitos, deixando a competição com emoção e frustração.

Em sua despedida, a participante refletiu sobre a experiência: “Queria ter seguido mais na competição, mas a vida é doida e dá voltas. Se eu puder ter inspirado uma pessoa, já está ótimo”. Entre bolos incríveis, treta na cozinha e lágrimas de emoção, o episódio deixou claro que a temporada ainda reserva grandes surpresas.

Tags:

Band Masterchef 2025 Reality Show

