REALITY SHOW

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio

Quarto episódio teve bolos hiper-realistas, clima tenso na cozinha e saída inesperada que emocionou o público

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:10

Treta, drama e eliminação marcam MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Divulgação/Band

O quarto episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nesta terça-feira (30), foi daqueles que misturam técnica, drama e emoção do começo ao fim. A prova de bolos hiper-realistas, comandada por Ramiro Bertassin, deixou os confeiteiros encarando criações que pareciam saídas de um supermercado, mas eram todas feitas de bolo. O desafio foi intenso e visualmente impressionante, deixando o público de boca aberta.

O clima na cozinha esquentou com a volta da tensão entre Marina Queiroz e Natan Montenegro, que discutiram durante a execução da prova sobre escolhas no preparo das receitas. “Muitas vezes as pessoas não escutam uma pessoa que tem mais experiência”, alfinetou Marina, enquanto Natan tentou manter a calma, pedindo inteligência emocional. O restante dos participantes assistiu ao conflito, descrevendo o momento como verdadeiro “fogo no parquinho”.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025 1 de 13

Na prova eliminatória, os confeiteiros tiveram que preparar uma sobremesa vegana completa, com mousse, biscuit e ganache. Enquanto Luiza Vilhena brilhou e garantiu o pin dourado da temporada, Marina e Letícia Momma ficaram na lista de desempenho negativo. A eliminação pegou todos de surpresa: Letícia acabou errando na medida do açúcar e deixou os jurados insatisfeitos, deixando a competição com emoção e frustração.