Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

Protagonista supera rivais, compra mansão luxuosa e se casa em grande estilo no último capítulo da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:39

Raquel viveu finais diferentes em 1988 e no remake de Vale Tudo
Raquel viveu finais diferentes em 1988 e no remake de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O desfecho de Vale Tudo promete fortes emoções para o público. Depois de enfrentar inúmeras provações ao longo da novela, Raquel (Taís Araújo) terá um final digno de conto de fadas no último capítulo da trama das 21h.

A protagonista, que sofreu nas mãos de Fátima (Bella Campos) e Odete (Débora Bloch), verá sua vida mudar completamente. A Paladar, empresa que ela administra ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele), fechará contratos milionários e finalmente alcançará o sucesso tão sonhado desde o apoio inicial de Celina (Malu Galli).

Veja a trajetória de Raquel em 'Vale Tudo'

Raquel viveu finais diferentes em 1988 e no remake de Vale Tudo por Reprodução
Taís Araújo criticou os rumos da personagem Raquel por Reprodução
Em 1988, a trajetória de Raquel foi só de sucesso por Reprodução
No remake, a No remake, a Paladar acabou fechando as portas.acabou fechando as portas. por Reprodução
1 de 4
Raquel viveu finais diferentes em 1988 e no remake de Vale Tudo por Reprodução

Com a fortuna conquistada, Raquel comprará uma mansão luxuosa, cenário escolhido para seu casamento com Ivan (Renato Góes). O final grandioso pegou até mesmo Taís de surpresa, que revelou em entrevista ter ficado chocada ao descobrir a virada da personagem.

Antes desse desfecho, a atriz chegou a expressar frustração ao ver Raquel voltar a vender sanduíches na praia, cena que, segundo ela, não estava nos planos originais da personagem. “Confesso que recebi com um susto”, contou Taís, ressaltando sua expectativa de que a trajetória fosse sempre ascendente.

Leia mais

Imagem - Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Não morreu? Velório de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’ gera suspense com caixão fechado

Não morreu? Velório de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’ gera suspense com caixão fechado

Tags:

tv Globo Novelas Vale Tudo Raquel Taís Araujo

Mais recentes

Imagem - Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’?: treta e sobremesa vegana marcam o quarto episódio
Imagem - 7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde

7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde
Imagem - Sol em Libra: numerologia revela como cada signo será impactado nesta quarta (1°)

Sol em Libra: numerologia revela como cada signo será impactado nesta quarta (1°)

MAIS LIDAS

Imagem - Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão
01

Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Imagem - SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever
02

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
03

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro
04

Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro