‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

Protagonista supera rivais, compra mansão luxuosa e se casa em grande estilo no último capítulo da novela

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:39

Raquel viveu finais diferentes em 1988 e no remake de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O desfecho de Vale Tudo promete fortes emoções para o público. Depois de enfrentar inúmeras provações ao longo da novela, Raquel (Taís Araújo) terá um final digno de conto de fadas no último capítulo da trama das 21h.

A protagonista, que sofreu nas mãos de Fátima (Bella Campos) e Odete (Débora Bloch), verá sua vida mudar completamente. A Paladar, empresa que ela administra ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele), fechará contratos milionários e finalmente alcançará o sucesso tão sonhado desde o apoio inicial de Celina (Malu Galli).

Com a fortuna conquistada, Raquel comprará uma mansão luxuosa, cenário escolhido para seu casamento com Ivan (Renato Góes). O final grandioso pegou até mesmo Taís de surpresa, que revelou em entrevista ter ficado chocada ao descobrir a virada da personagem.