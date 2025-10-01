‘Vale Tudo’: final de Raquel surpreende com desfecho diferente do original de 1988

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:39
O desfecho de Vale Tudo promete fortes emoções para o público. Depois de enfrentar inúmeras provações ao longo da novela, Raquel (Taís Araújo) terá um final digno de conto de fadas no último capítulo da trama das 21h.
A protagonista, que sofreu nas mãos de Fátima (Bella Campos) e Odete (Débora Bloch), verá sua vida mudar completamente. A Paladar, empresa que ela administra ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele), fechará contratos milionários e finalmente alcançará o sucesso tão sonhado desde o apoio inicial de Celina (Malu Galli).
Veja a trajetória de Raquel em 'Vale Tudo'
Com a fortuna conquistada, Raquel comprará uma mansão luxuosa, cenário escolhido para seu casamento com Ivan (Renato Góes). O final grandioso pegou até mesmo Taís de surpresa, que revelou em entrevista ter ficado chocada ao descobrir a virada da personagem.
Antes desse desfecho, a atriz chegou a expressar frustração ao ver Raquel voltar a vender sanduíches na praia, cena que, segundo ela, não estava nos planos originais da personagem. “Confesso que recebi com um susto”, contou Taís, ressaltando sua expectativa de que a trajetória fosse sempre ascendente.