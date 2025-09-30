INFECÇÃO ALIMENTAR

Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Apesar do susto, Cássia está recebendo tratamento adequado e se recupera sob cuidados médicos

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:26

Atriz Cássia Linhares é internada com infecção alimentar pela 2ª vez Crédito: Reprodução

A atriz Cássia Linhares, conhecida por sua atuação em Malhação (1998), revelou que precisou ser internada novamente após sofrer uma grave infecção alimentar. Em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), ela fez um alerta aos seguidores sobre os riscos do consumo de alimentos crus.

Em um vídeo, Cássia contou que esta já é a segunda vez que passa pelo problema e fez um apelo direto ao público. "Não tem mais como comer cru, japonês, essas coisas. Cuidado com os crus, carnes principalmente, e os peixes."

Segundo a atriz, os sintomas foram intensos e a deixaram debilitada. Ela explicou que precisou ser internada para receber soro, já que estava com dificuldades para se alimentar. "Estou fora de órbita", afirmou.