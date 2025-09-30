Internada, ex-atriz da Globo faz alerta sobre comida crua: ‘Cuidado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:26
A atriz Cássia Linhares, conhecida por sua atuação em Malhação (1998), revelou que precisou ser internada novamente após sofrer uma grave infecção alimentar. Em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), ela fez um alerta aos seguidores sobre os riscos do consumo de alimentos crus.
Em um vídeo, Cássia contou que esta já é a segunda vez que passa pelo problema e fez um apelo direto ao público. "Não tem mais como comer cru, japonês, essas coisas. Cuidado com os crus, carnes principalmente, e os peixes."
Cássia Linhares
Segundo a atriz, os sintomas foram intensos e a deixaram debilitada. Ela explicou que precisou ser internada para receber soro, já que estava com dificuldades para se alimentar. "Estou fora de órbita", afirmou.
Apesar do susto, Cássia está recebendo tratamento adequado e se recupera sob cuidados médicos.