Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha descobre segredo de Odete e encontra Leonardo vivo nesta terça (30)

No capítulo, a artista plástica enfrenta mistérios e provoca encontros decisivos na mansão Roitman

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:43

Heleninha pede reunião familiar para revelar segredo sobre Odete Crédito: Reprodução/TV Globo

No próximo capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta terça-feira (30), Heleninha (Paolla Oliveira) se envolve em momentos decisivos da trama. Antes de morrer, Ana Clara (Samantha Jones) conseguiu pedir ajuda à pintora e compartilhou sua localização. Com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), Heleninha vai até o casebre e encontra Ana Clara morta, reencontrando Leonardo (Guilherme Magon).

Ao perceber pistas deixadas pela jovem, Heleninha decide que é hora de reunir toda a família na mansão de Celina para revelar que Leonardo está vivo.

