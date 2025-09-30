Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha descobre segredo de Odete e encontra Leonardo vivo nesta terça (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:43
No próximo capítulo de Vale Tudo, que vai ao ar nesta terça-feira (30), Heleninha (Paolla Oliveira) se envolve em momentos decisivos da trama. Antes de morrer, Ana Clara (Samantha Jones) conseguiu pedir ajuda à pintora e compartilhou sua localização. Com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), Heleninha vai até o casebre e encontra Ana Clara morta, reencontrando Leonardo (Guilherme Magon).
Ao perceber pistas deixadas pela jovem, Heleninha decide que é hora de reunir toda a família na mansão de Celina para revelar que Leonardo está vivo.
Heleninha Roitman
Enquanto isso, Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento, evitando confrontos na residência da família Roitman. Paralelamente, Ivan consegue fazer seu pedido de casamento a Raquel, que aceita, movimentando os relacionamentos do elenco.