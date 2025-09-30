SUSTO

Kaká Diniz acompanha Simone Mendes ao hospital e também precisa de atendimento; saiba o que aconteceu

Empresário sofreu lesão no tornozelo e circulou de cadeira de rodas enquanto esposa recebia cuidados médicos por gastroenterite

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:22

Kaká Diniz no hospital após lesão no tornozelo Crédito: Reprodução/Instagram

A segunda-feira (29) foi de preocupação para a família de Simone Mendes. Além de acompanhar a cantora no hospital, que apresentou sintomas de gastroenterite, o empresário Kaká Diniz também precisou de atendimento médico por um motivo diferente.

Nos stories do Instagram, Kaká mostrou que lesionou o tornozelo direito e apareceu circulando pelo hospital de cadeira de rodas. O inchaço chamou atenção, mas ele não deu detalhes sobre o incidente. Em uma publicação já deitado, escreveu apenas: “Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre!”.

