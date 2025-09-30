CONFUSÃO

Nizam detona Gaby Spanic após reclamação sobre comida em 'A Fazenda 17'

Ex-BBB critica atitude da atriz durante dinâmica em 'A Fazenda 17' e sugere que ela pode deixar o reality em breve

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:28

Nizam critica Gaby Spanic por reclamação sobre comida em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Nizam Hayek criticou Gaby Spanic durante a madrugada desta segunda-feira (29) em A Fazenda 17. O ex-BBB comentou sobre a reclamação da atriz da novela A Usurpadora em relação à fiscalização de alimentos no reality da Record, afirmando que ela agiu como se estivesse “passando fome” ao levantar o assunto durante uma dinâmica.

Em conversa com Guilherme Boury, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, Nizam apontou que a atriz “rasgou pauta” e sugeriu que ela pode estar pensando em deixar o programa em breve. “Ela quer ir embora”, disse. “Na minha opinião, ontem, a pauta dela foi feia”, completou.

O ex-BBB também destacou que Gaby reclamou por ter que pedir autorização para ingerir certos alimentos, um procedimento adotado após Michelle e Fernando começarem a dividir os itens para evitar que acabassem rapidamente. Nizam reforçou: “Ela falar que estamos brigando com comida, como se estivesse passando fome. Ela não está em um hotel 5 estrelas. Ela passa café, faz o dela e vai fumar. Não oferece nada para ninguém. Eu vou lá e faço café para todo mundo”.