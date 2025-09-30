Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nizam detona Gaby Spanic após reclamação sobre comida em 'A Fazenda 17'

Ex-BBB critica atitude da atriz durante dinâmica em 'A Fazenda 17' e sugere que ela pode deixar o reality em breve

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:28

Nizam critica Gaby Spanic por reclamação sobre comida em A Fazenda 17
Nizam critica Gaby Spanic por reclamação sobre comida em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Nizam Hayek criticou Gaby Spanic durante a madrugada desta segunda-feira (29) em A Fazenda 17. O ex-BBB comentou sobre a reclamação da atriz da novela A Usurpadora em relação à fiscalização de alimentos no reality da Record, afirmando que ela agiu como se estivesse “passando fome” ao levantar o assunto durante uma dinâmica.

Em conversa com Guilherme Boury, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, Nizam apontou que a atriz “rasgou pauta” e sugeriu que ela pode estar pensando em deixar o programa em breve. “Ela quer ir embora”, disse. “Na minha opinião, ontem, a pauta dela foi feia”, completou.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

O ex-BBB também destacou que Gaby reclamou por ter que pedir autorização para ingerir certos alimentos, um procedimento adotado após Michelle e Fernando começarem a dividir os itens para evitar que acabassem rapidamente. Nizam reforçou: “Ela falar que estamos brigando com comida, como se estivesse passando fome. Ela não está em um hotel 5 estrelas. Ela passa café, faz o dela e vai fumar. Não oferece nada para ninguém. Eu vou lá e faço café para todo mundo”.

Por sua vez, Gaby Spanic se defendeu: “Somos todos crescidos aqui. Por que tenho que falar com eles para poder comer? De verdade, por quê? Eu escolho as minhas batalhas e minhas guerras, e um prato de comida não é minha batalha”.

Leia mais

Imagem - 'BBB 26' lança dinâmica que permite ao público substituir participantes

'BBB 26' lança dinâmica que permite ao público substituir participantes

Imagem - De Belém ao horário nobre: Guto Galvão estreia em 'Vale Tudo' após vencer grave doença

De Belém ao horário nobre: Guto Galvão estreia em 'Vale Tudo' após vencer grave doença

Imagem - Mileide Mihaile atualiza saúde do filho após cirurgia para retirada de tumor no crânio

Mileide Mihaile atualiza saúde do filho após cirurgia para retirada de tumor no crânio

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show

Mais recentes

Imagem - Ximbinha é processado por uso de músicas de artista falecido, diz colunista

Ximbinha é processado por uso de músicas de artista falecido, diz colunista
Imagem - Kaká Diniz acompanha Simone Mendes ao hospital e também precisa de atendimento; saiba o que aconteceu

Kaká Diniz acompanha Simone Mendes ao hospital e também precisa de atendimento; saiba o que aconteceu
Imagem - Descubra quanto os participantes de ‘Casamento às Cegas 50+’ recebem para buscar o amor no reality

Descubra quanto os participantes de ‘Casamento às Cegas 50+’ recebem para buscar o amor no reality

MAIS LIDAS

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
01

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
02

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
03

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las