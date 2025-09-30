Acesse sua conta
Mileide Mihaile atualiza saúde do filho após cirurgia para retirada de tumor no crânio

Yhudy, de 14 anos, fruto da relação da influenciadora com Wesley Safadão, se recupera bem e não precisará de outros tratamentos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:39

Filho de Mileide Mihaile se recupera bem após cirurgia
Filho de Mileide Mihaile se recupera bem após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

Mileide Mihaile emocionou os seguidores ao atualizar o estado de saúde do filho, Yhudy Lima, de 14 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Wesley Safadão. O adolescente passou recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor benigno localizado no osso parietal do crânio.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (29), Mileide contou que o diagnóstico foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Apesar do susto, o procedimento foi bem-sucedido e o jovem está em recuperação sem dores.

“Desde que Yhudy chegou em casa ele não tomou nenhum comprimido para dor. Ele está muito bem cuidado como um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho”, disse a influenciadora.

Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy

Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão e Yhudy por Reprodução/Instagram
Yhudy e Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Yhudy e Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Yhudy com os pais, Wesley Safadão e Mileide Mihaile por Reprodução
1 de 13
Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram

A mãe ainda tranquilizou os fãs ao afirmar que o adolescente não precisará de tratamentos adicionais. “Daqui a pouco vai estar na rotina dele, vai voltar para a escola, para os amigos dele. Graças a Deus os exames saíram e foi uma cirurgia curativa.”

O tumor foi descoberto após Yhudy se queixar de fortes dores de cabeça.

Tags:

Wesley Safadão Mileide Mihaile E Yhudy

