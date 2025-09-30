PRIORIDADES

Chris Flores deixou a TV para cuidar do pai com doença degenerativa

Apresentadora revela motivo emocionante de afastamento da TV: dedicação ao pai, diagnosticado com doença degenerativa

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:21

Chris Flores deixou a TV para cuidar do pai Crédito: Reprodução

Chris Flores quebrou o silêncio e revelou o motivo emocionante de sua pausa na televisão. A apresentadora, que deixou o Fofocalizando no SBT e ficou dois anos afastada, contou que decidiu se dedicar integralmente ao pai, Gilberto Valladão Flores, diagnosticado com uma doença degenerativa.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, comandado por Leo Dias, Chris emocionou ao falar sobre a fase difícil. “Meu pai tem uma doença degenerativa. E eu entendi que aquele momento era um momento que ele precisava de mim”, disse.

Segundo ela, a rotina intensa de um programa diário e ao vivo a impedia de oferecer o apoio necessário. “Eu não tava tendo tempo nem para mim e nem para cuidar de quem precisava ser cuidado”, desabafou.

Com muita sensibilidade, a apresentadora descreveu a luta do pai como um processo lento e delicado. “Uma doença degenerativa é como uma pessoa apagando a luzinha, sabe? Então, eu quero ver essa luzinha até o final com muito amor, muito amor.”