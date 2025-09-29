Acesse sua conta
Onde Wagner Moura mora em Salvador? Apartamento no Edifício Oceania vale R$ 2 milhões

Ícone histórico da Barra, o Oceania abriga o ator durante suas temporadas na cidade e revela luxo, história e curiosidades sobre moradores famosos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:28

Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Quando está em Salvador, Wagner Moura tem um cantinho exclusivo para chamar de seu: um apartamento no Edifício Oceania, prédio histórico e icônico localizado na orla da Barra, em frente ao Farol da Barra. Estima-se que o ator tenha adquirido o imóvel em 2010 por cerca de R$ 600 mil, mas, com a valorização da região e o charme do prédio, hoje o apartamento pode ser avaliado em torno de R$ 2 milhões.

O Oceania é um verdadeiro símbolo de história, luxo e cultura em Salvador. Inaugurado em 1943, foi o primeiro condomínio de apartamentos da capital baiana e é tombado como patrimônio histórico desde 2008. Entre os moradores ilustres estão nomes como Lázaro Ramos, Gilberto Gil e Flora Gil. Ao longo dos anos, o prédio recebeu até visitas de personalidades internacionais, como Bono Vox e Quincy Jones. Além de residências, o térreo já abrigou cinema, teatro, cassino, boate e o icônico supermercado Paes Mendonça.

Apesar do luxo, a experiência de morar no Oceania pode ser acessível por meio do aluguel de diárias: unidades disponíveis no Airbnb custam em média R$ 1 mil por dia, enquanto contratos mensais variam de R$ 7 mil a R$ 12 mil. Durante o Carnaval, alguns apartamentos são alugados por valores que ultrapassam R$ 20 mil. O prédio também mantém taxas de condomínio baixas, cerca de R$ 400 mensais, graças ao aluguel do terraço para antenas de TV e internet.

Durante sua recente estadia em Salvador, Wagner Moura circulou por lugares emblemáticos da cidade. Ele foi visto na Casa 478, na Pituba, e na Pousada Pretoca, na Ilha dos Frades, acompanhado de Lázaro Ramos. Também visitou o restaurante Manga e participou do trio de Daniela Mercury e Baco Exu do Blues em uma manifestação na Barra. Entre compromissos culturais e momentos de lazer, o ator ainda aproveitou para curtir a praia do Farol discretamente.

Visita ilustre

Em 2022, Kleber Mendonça Filho, diretor do filme Bacurau, esteve em Salvador com Wagner Moura no Edifício Oceania para discutir a nova parceria entre os dois. Eles posaram para uma foto em frente ao Farol da Barra, um dos cartões postais mais icônicos da Bahia.

Naquela ocasião, o diretor pernambucano conversou com Moura sobre o próximo projeto dos dois, O Agente Secreto, no qual o ator é o protagonista. O filme é ambientado na segunda metade da década de 1970.

