Bad Bunny será atração do intervalo do Super Bowl LX em 2026

O astro porto-riquenho levará sua energia e cultura ao palco do Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, no dia 8 de fevereiro

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:22

Bad Bunny vai agitar o Super Bowl LX com show no intervalo em fevereiro de 2026 Crédito: Reprodução

A NFL confirmou neste domingo (28) que Bad Bunny será o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026. O anúncio foi feito durante o intervalo do jogo entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers.

O evento acontecerá no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, na Califórnia. Com a confirmação, caem por terra os rumores de que Taylor Swift poderia se apresentar, especulação levantada pelo comissário da NFL, Roger Goodell, no início de setembro.

Em comunicado à imprensa divulgado pela NFL, Bad Bunny disse: “O que estou sentindo vai além de mim. É por aqueles que vieram antes de mim e correram incontáveis jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown. Isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história.”

Jon Barker, vice-presidente sênior de Produção Global de Eventos da NFL, destacou a importância do artista: “Bad Bunny representa a energia global e a vibração cultural que definem a cena musical atual. Sua habilidade única de unir gêneros, idiomas e públicos o torna uma escolha emocionante e natural para subir ao palco do intervalo do Super Bowl.”