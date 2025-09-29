Acesse sua conta
Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Ícone do humor brasileiro, Berta Loran conquistou gerações com sua irreverência em programas como "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:21

Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos deixando legado na TV e no teatro
Berta Loran, ícone do humor brasileiro, morre aos 99 anos deixando legado na TV e no teatro Crédito: Reprodução

Berta Loran, atriz e comediante de destaque na televisão brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 99 anos. A artista estava internada em um hospital particular em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, e completaria 100 anos em março de 2026.

Nascida em Varsóvia, Polônia, em 1926, Berta imigrou ainda criança para o Brasil, fugindo das perseguições contra judeus na Europa. No Rio de Janeiro, iniciou sua trajetória artística nos palcos de teatro de revista, conquistando o público com irreverência, espontaneidade e naturalidade.

Na televisão, Berta se tornou um rosto conhecido a partir da década de 1960, atuando em programas como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total, além de novelas e minisséries. Com seu jeito debochado e sotaque marcante, foi uma das pioneiras mulheres no humor, em um cenário predominantemente masculino.

Em 2016, a atriz foi homenageada com o livro Berta Loran: 90 anos de humor, escrito pelo produtor cultural João Luiz Azevedo. Reclusa nos últimos anos, Berta evitava aparições públicas e o contato com a imprensa, mas deixou um legado vasto e inesquecível, atravessando quase oito décadas de carreira com a comédia como sua marca registrada.

