Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:21
Berta Loran, atriz e comediante de destaque na televisão brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 99 anos. A artista estava internada em um hospital particular em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, e completaria 100 anos em março de 2026.
Nascida em Varsóvia, Polônia, em 1926, Berta imigrou ainda criança para o Brasil, fugindo das perseguições contra judeus na Europa. No Rio de Janeiro, iniciou sua trajetória artística nos palcos de teatro de revista, conquistando o público com irreverência, espontaneidade e naturalidade.
Berta Loran
Na televisão, Berta se tornou um rosto conhecido a partir da década de 1960, atuando em programas como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total, além de novelas e minisséries. Com seu jeito debochado e sotaque marcante, foi uma das pioneiras mulheres no humor, em um cenário predominantemente masculino.
Em 2016, a atriz foi homenageada com o livro Berta Loran: 90 anos de humor, escrito pelo produtor cultural João Luiz Azevedo. Reclusa nos últimos anos, Berta evitava aparições públicas e o contato com a imprensa, mas deixou um legado vasto e inesquecível, atravessando quase oito décadas de carreira com a comédia como sua marca registrada.