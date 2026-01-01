Acesse sua conta
Ator Silvero Pereira, vencedor do Dança dos Famosos 2025, curte dia no Porto da Barra e tira foto com fãs; veja

Artista ainda compareceu a outros eventos como o ‘Pôr do Som’, nesta quinta-feira (1ª), Cortejo Afro e outros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:38

Silvero Pereira curte dias em Salvador
Silvero Pereira curte dias em Salvador Crédito: Reprodução | Instagram

Salvador se tornou uma das cidades mais conhecidas no mapa do turismo nacional, e é quase impossível vir à Bahia, e não conhecer o Porto da Barra, ou ‘Portinho’, para os mais íntimos.

Com o início da temporada de verão, vários famosos comparecem à praia mais famosa de Salvador. Liniker, Pedro Sampaio, Caetano Veloso e outros artistas são nomes que volta e meia aparecem na praia, até o cantor canadense Shawn Mendes já foi visto no local.

Silvero Pereira

Ator curte dias de verão em Salvador por Reprodução | Instagram
Ator curte dias de verão em Salvador por Reprodução | Instagram
Ator curte dias de verão em Salvador por Reprodução | Instagram
Ator curte dias de verão em Salvador por Reprodução | Instagram
1 de 4
Ator curte dias de verão em Salvador por Reprodução | Instagram

Dessa vez, o ator global Silvero Pereira, vencedor do Dança dos Famosos 2025, também esteve na praia na última semana. Nas redes sociais, o artista compartilhou um vídeo e uma sequência de fotos sentado em flamingo inflável. “São Salvador”’, escreveu na legenda com um emoji de coração ao lado.

O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, chegou a comentar na publicação. “Talentoso. Você é barril demais!”, escreveu.

Silvero tem compartilhado vários registros pela cidade. O ator esteve no Cortejo Afro, Festival Virada Salvador, e está acompanhando o “Pôr do Som”, nesta quinta-feira (1ª).

O artista ainda fez um alerta: “Várias pessoas disseram que me viram, se me ver, pode chamar”.

Tags:

Salvador Verão Porto da Barra Silvero Pereira

