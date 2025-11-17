Do Porto da Barra ao Candeal, confira quais lugares da Bahia Shawn Mendes esteve

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:08
Dizem que a Bahia tem o mel, ou seria Salvador? Tanto faz! O que importa é que o estado, cheio de encantos, e com uma cultura rica e cheia de particularidades, tem atraído o mundo. Pessoas de todo canto do mundo se direcionam para o destino que virou moda, de tão especial que é, e entre eles, está o cantor canadense Shawn Mendes, que foi “adotado” por Veveta, como é carinhosamente conhecida pelos fãs a cantora Ivete Sangalo, que o acolheu e apresentou diversos pontos turísticos da capital baiana e adjacências.
Shawn Mendes em Salvador
Shawn Mendes passou por tantos lugares, que nas redes sociais, muitos perderam as contas. “Conhece a cidade mais do que eu que moro aqui”, comentaram alguns nas redes sociais. Por isso, o jornal CORREIO separou os principais pontos turísticos que o canadense passou em Salvador. Confira:
Assim que desembarcou em Salvador, Shawn Mendes aproveitou o dia de sol no Porto da Barra, em Salvador, onde tomou banho de mar e interagiu com fãs. Simpático, o canadense tirou selfie com um grupo de admiradores que o encontraram sem camisa e ainda molhado com as águas da praia mais famosa da capital baiana.
“Ivete levando ele para conhecer o tio”, brincou uma internauta no X, antigo Twitter, sobre a visita que o cantor canadense fez ao espaço cultural inaugurado por Carlinhos Brown, no bairro do Candeal, em Salvador. Na ocasião, Shawn Mendes chegou a presenciar os batuques de uma banda.
No seu terceiro dia em Salvador, Shawn Mendes visitou a Ilha dos Frades, ao lado de Ivete, a estrela candense conheceu a Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos.
De acordo com o Alô Alô Bahia, o cantor degustou farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, que comanda o Restaurante da Preta, um dos mais badalados da região. O filho de Ivete, Marcelo Sangalo, e seu amigo, Dito Espinheira, também estavam presentes.
Antes de chegar à Ilha dos Frades, o cantor passou por Madre de Deus, onde interagiu com fãs. Uma fã gravou um vídeo com o cantor, onde os dois repetiam seu nome: “Gabriela”. “Simplesmente Shawn Mendes”, legendou a fã nas redes sociais.
Shawn Mendes ainda fez um tour pelo Pelourinho, guiado por Ivete. Em registros que circulam nas redes sociais, o canadense aparece em frente a uma igreja histórica, enquanto aguarda Ivete tirar foto com um fã.
Quando chegou à Salvador, Shawn Mendes ficou hospedado na Mansão Morada dos Cardeais, localizada no Corredor da Vitória. Imponente e luxuoso, o prédio ficou conhecido como “Prédio de Ivete”, por abrigar o apartamento em que a cantora de axé music mora, onde vários fãs se aglomeram durante o Carnaval de Salvador, para vê-la. Inclusive, o cantor, que virou amigo do filho da artista, Marcelo Sangalo, chegou a ser visto no píer do prédio, que fica localizado em frente a Bahia Marina, na Avenida Lafayette Coutinho, no Comércio.