Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do Porto da Barra ao Candeal, confira quais lugares da Bahia Shawn Mendes esteve

Cantor canadense ficou hospedado no apartamento de Ivete Sangalo e conheceu vários lugares da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:08

Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana
Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana Crédito: Reprodução

Dizem que a Bahia tem o mel, ou seria Salvador? Tanto faz! O que importa é que o estado, cheio de encantos, e com uma cultura rica e cheia de particularidades, tem atraído o mundo. Pessoas de todo canto do mundo se direcionam para o destino que virou moda, de tão especial que é, e entre eles, está o cantor canadense Shawn Mendes, que foi “adotado” por Veveta, como é carinhosamente conhecida pelos fãs a cantora Ivete Sangalo, que o acolheu e apresentou diversos pontos turísticos da capital baiana e adjacências.

Shawn Mendes em Salvador

Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes fez foto com fãs por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais
1 de 14
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Ivete Sangalo expõe bastidores da visita de Shawn Mendes: 'Sangue bom, até varreu a casa'

Imagem - Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador

Empresária revela que Shawn Mendes visitou sua loja de cookies em Salvador

Imagem - VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

Shawn Mendes passou por tantos lugares, que nas redes sociais, muitos perderam as contas. “Conhece a cidade mais do que eu que moro aqui”, comentaram alguns nas redes sociais. Por isso, o jornal CORREIO separou os principais pontos turísticos que o canadense passou em Salvador. Confira:

Porto da Barra

Assim que desembarcou em Salvador, Shawn Mendes aproveitou o dia de sol no Porto da Barra, em Salvador, onde tomou banho de mar e interagiu com fãs. Simpático, o canadense tirou selfie com um grupo de admiradores que o encontraram sem camisa e ainda molhado com as águas da praia mais famosa da capital baiana.

Candyall Guetho Square

“Ivete levando ele para conhecer o tio”, brincou uma internauta no X, antigo Twitter, sobre a visita que o cantor canadense fez ao espaço cultural inaugurado por Carlinhos Brown, no bairro do Candeal, em Salvador. Na ocasião, Shawn Mendes chegou a presenciar os batuques de uma banda.

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Imagem - Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Imagem - Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

Ilha dos Frades

No seu terceiro dia em Salvador, Shawn Mendes visitou a Ilha dos Frades, ao lado de Ivete, a estrela candense conheceu a Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos.

De acordo com o Alô Alô Bahia, o cantor degustou farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, que comanda o Restaurante da Preta, um dos mais badalados da região. O filho de Ivete, Marcelo Sangalo, e seu amigo, Dito Espinheira, também estavam presentes.

Antes de chegar à Ilha dos Frades, o cantor passou por Madre de Deus, onde interagiu com fãs. Uma fã gravou um vídeo com o cantor, onde os dois repetiam seu nome: “Gabriela”. “Simplesmente Shawn Mendes”, legendou a fã nas redes sociais.

Pelourinho

Shawn Mendes ainda fez um tour pelo Pelourinho, guiado por Ivete. Em registros que circulam nas redes sociais, o canadense aparece em frente a uma igreja histórica, enquanto aguarda Ivete tirar foto com um fã.

“Prédio de Ivete”

Quando chegou à Salvador, Shawn Mendes ficou hospedado na Mansão Morada dos Cardeais, localizada no Corredor da Vitória. Imponente e luxuoso, o prédio ficou conhecido como “Prédio de Ivete”, por abrigar o apartamento em que a cantora de axé music mora, onde vários fãs se aglomeram durante o Carnaval de Salvador, para vê-la. Inclusive, o cantor, que virou amigo do filho da artista, Marcelo Sangalo, chegou a ser visto no píer do prédio, que fica localizado em frente a Bahia Marina, na Avenida Lafayette Coutinho, no Comércio.

Leia mais

Imagem - Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Imagem - Tem diabetes? Confira 5 receitas de almoço leve e nutritivo

Tem diabetes? Confira 5 receitas de almoço leve e nutritivo

Imagem - Seu gato é tímido? 10 nomes perfeitos para combinar com ele  

Seu gato é tímido? 10 nomes perfeitos para combinar com ele  

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'

Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'
Imagem - Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira