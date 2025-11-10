Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:10
“O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo, e a Bahia é a Bahia”, diz os versos de “É a Bahia”, do cantor Saulo Fernandes. A Terra chamada de “cheia de encantos”, tem despertado a atenção do mundo, inclusive de famosos internacionais. Após ter sido visto no Porto da Barra, o americano Shawn Mendes, tem aproveitado os últimos dias na capital baiana para dar um “rolê” ao lado de Veveta, como é carinhosamente conhecida pelos fãs, a cantora Ivete Sangalo.
Shawn Mendes em Salvador
No seu terceiro dia em Salvador, Shawn Mendes visitou um dos destinos mais paradisíacos da capital baiana nesta segunda-feira (10). Ao lado de Ivete, a estrela candense conheceu a Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos.
De acordo com o Alô Alô Bahia, o cantor degustou farofa de ovo preparada pela chef Angelucci Figueiredo, que comanda o Restaurante da Preta, um dos mais badalados da região. O filho de Ivete, Marcelo Sangalo, e seu amigo, Dito Espinheira, também estavam presentes.
Durante a temporada em Salvador, Shawn Mendes estreitou laços com a família de Ivete. No sábado (8), ele foi visto no píer do icônico edifício Morada dos Cardeais, onde Ivete mora.
No mesmo dia, Marcelo Sangalo publicou uma foto ao lado de Shawn. “Sempre bem-vindo”, dizia a legenda do herdeiro. Antes de chegar à Ilha dos Frades, o cantor passou por Madre de Deus, onde interagiu com fãs. Uma fã gravou um vídeo com o cantor, onde os dois repetiam seu nome: “Gabriela”. “Simplesmente Shawn Mendes”, legendou a fã nas redes sociais.