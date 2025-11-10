Acesse sua conta
Shawn Mendes visita Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo e tira foto com fã em Madre de Deus

Cantor canadense também esteve no Porto da Barra no sábado (8)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:10

Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo
Shawn Mendes conheceu Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo, e a Bahia é a Bahia”, diz os versos de “É a Bahia”, do cantor Saulo Fernandes. A Terra chamada de “cheia de encantos”, tem despertado a atenção do mundo, inclusive de famosos internacionais. Após ter sido visto no Porto da Barra, o americano Shawn Mendes, tem aproveitado os últimos dias na capital baiana para dar um “rolê” ao lado de Veveta, como é carinhosamente conhecida pelos fãs, a cantora Ivete Sangalo.

Shawn Mendes em Salvador

