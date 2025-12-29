ASTROLOGIA

Relacionamentos pedem menos palavras e mais atitudes dos signos nesta segunda (29 de dezembro)

Lua em Touro valoriza vínculos sólidos e rejeita jogos emocionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

No amor, a Lua em Touro deixa claro: relações precisam de constância, não de promessas vazias. Gestos simples, presença e cuidado falam mais alto do que grandes discursos.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

É um bom dia para fortalecer vínculos, resolver pequenas inseguranças e alinhar expectativas para o próximo ano. Relações instáveis podem se sentir pressionadas pela necessidade de definição.