Relacionamentos pedem menos palavras e mais atitudes dos signos nesta segunda (29 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:20
No amor, a Lua em Touro deixa claro: relações precisam de constância, não de promessas vazias. Gestos simples, presença e cuidado falam mais alto do que grandes discursos.
É um bom dia para fortalecer vínculos, resolver pequenas inseguranças e alinhar expectativas para o próximo ano. Relações instáveis podem se sentir pressionadas pela necessidade de definição.
O céu favorece quem escolhe o que traz paz, não ansiedade.