Cidade da Bahia cancela festa de Réveillon e alega 'forte impacto financeiro'

Medida foi anunciada pela Prefeitura de Mucuri

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:38

Mucuri fica localizada no sul da Bahia Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Mucuri, cidade localizada no sul da Bahia, anunciou oficialmente que não realizará a festa de Réveillon 2026. A gestão informa que o cancelamento "não se trata de falta de vontade", mas do impacto financeiro que os festejos trariam para a cidade de 40 mil habitantes.

Em nota, a prefeitura informa que Mucuri é uma das 58 cidades brasileiras que mais sofrerá com os impactos da Reforma Tributária. "As transferências que sustentam a máquina municipal, como ICMS e ISS, tendem a despencar, agravadas pelas mudanças implementadas pela Reforma Tributária, cuja transição se inicia em janeiro de 2026 e prejudicará profundamente a cidade de Mucuri", justifica.

O prefeito Robertinho (União) confirmou a decisão e defendeu que a medida vai ajudar a garantir a eficiência fiscal da cidade. “Daremos as boas-vindas a 2026, apenas nos confraternizando à beira da praia com um modesto show pirotécnico. Embora a falta de festa traga frustração, a medida é temporária e guiada exclusivamente pela responsabilidade administrativa. Quando o equilíbrio financeiro for restabelecido, as tradicionais festividades poderão ser retomadas”, disse.

O impacto da transição tributária, segundo o prefeito, atinge diretamente áreas como saúde, educação, limpeza urbana e manutenção da cidade, que já operam sob forte pressão financeira.

"Soma-se a essa crise a enxurrada de decisões judiciais que atingiram o município em 2025, resultando em bloqueios e pagamentos imediatos de dívidas históricas acumuladas por gestões anteriores", diz a prefeitura. Apenas neste ano, os compromissos judiciais ultrapassaram R$ 40 milhões, valor equivalente a dois meses de arrecadação municipal.

Desde 2021, a gestão atual já pagou R$ 178.342.325,40 em dívidas herdadas, mas ainda enfrenta um passivo consolidado de R$ 586.948.875,33, além de quase R$ 500 milhões em processos em andamento, que podem triplicar com correções e juros. "A prioridade é cuidar das pessoas e preparar o município para o impacto inevitável da Reforma Tributária, que exigirá união social, compreensão e participação da população", acrescenta a nota.