FESTA

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Ivete Sangalo comanda contagem regressiva no Festival Virada Salvador 2026

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:11

Prefeitura organiza queima de fogos em 22 pontos de Salvador Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos durante o Réveillon. Os fogos vão iluminar toda a orla da capital e também as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na última terça-feira (23).



Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:

1. Farol da Barra

2. Rio Vermelho

3. Amaralina

4. Jardim de Alah

5. Boca do Rio – 2 Pontos

6. Patamares

7. Itapuã

8. Boa Viagem

9. Ribeira

10. Santo Antônio Além do Carmo

11. Cajazeiras X

12. Periperi

13. São Tomé de Paripe

14. Pernambués

15. Ilha de Bom Jesus dos Passos

16. Itamoabo – Ilha de Maré

17. Santana – Ilha de Maré

18. Praia Grande – Ilha de Maré

19. Bananeiras – Ilha de Maré

20. Botelho – Ilha de Maré

Paramana – Ilha dos Frades

Programação do Festival Virada Salvador 2026 1 de 5

A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.