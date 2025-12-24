Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:11
Salvador terá 22 pontos de queima de fogos durante o Réveillon. Os fogos vão iluminar toda a orla da capital e também as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na última terça-feira (23).
Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:
1. Farol da Barra
2. Rio Vermelho
3. Amaralina
4. Jardim de Alah
5. Boca do Rio – 2 Pontos
6. Patamares
7. Itapuã
8. Boa Viagem
9. Ribeira
10. Santo Antônio Além do Carmo
11. Cajazeiras X
12. Periperi
13. São Tomé de Paripe
14. Pernambués
15. Ilha de Bom Jesus dos Passos
16. Itamoabo – Ilha de Maré
17. Santana – Ilha de Maré
18. Praia Grande – Ilha de Maré
19. Bananeiras – Ilha de Maré
20. Botelho – Ilha de Maré
Paramana – Ilha dos Frades
Programação do Festival Virada Salvador 2026
A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.
A cantora Ivete Sangalo já havia sido confirmada como a atração que vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano. Confira a ordem das atrações aqui.