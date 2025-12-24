Acesse sua conta
Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Ivete Sangalo comanda contagem regressiva no Festival Virada Salvador 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:11

Prefeitura organiza queima de fogos em 22 pontos de Salvador
Prefeitura organiza queima de fogos em 22 pontos de Salvador Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos durante o Réveillon. Os fogos vão iluminar toda a orla da capital e também as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na última terça-feira (23).

Confira lista com todos os pontos da queima de fogos:

1. Farol da Barra

2. Rio Vermelho

3. Amaralina

4. Jardim de Alah

5. Boca do Rio – 2 Pontos

6. Patamares

7. Itapuã

8. Boa Viagem

9. Ribeira

10. Santo Antônio Além do Carmo

11. Cajazeiras X

12. Periperi

13. São Tomé de Paripe

14. Pernambués

15. Ilha de Bom Jesus dos Passos

16. Itamoabo – Ilha de Maré

17. Santana – Ilha de Maré

18. Praia Grande – Ilha de Maré

19. Bananeiras – Ilha de Maré

20. Botelho – Ilha de Maré

Paramana – Ilha dos Frades

Programação do Festival Virada Salvador 2026

A Prefeitura de Salvador também divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026. Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.

A cantora Ivete Sangalo já havia sido confirmada como a atração que vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano. Confira a ordem das atrações aqui.

