TRÂNSITO

Transalvador monta operação especial para o Festival Virada Salvador 2026; confira

Ações acontecerão na Avenida Octávio Mangabeira

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:32

Transalvador Crédito: Secom/PMS

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial para o Festival da Virada Salvador 2026, que será realizado de sábado (27) a quarta-feira (31), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A autarquia preparou ações concentradas na proteção dos pedestres e na organização do fluxo na Avenida Octávio Mangabeira, nos sentidos Itapuã e Pituba.

Serão instalados painéis de mensagem, faixas e banners nos dois sentidos da via principal. Esses materiais vão indicar pontos de travessia, áreas de embarque e desembarque, locais destinados a ônibus, táxis e mototáxis, além das áreas onde não é permitido parar ou estacionar.

As viaturas também serão distribuídas em pontos estratégicos para acompanhar e organizar o fluxo de veículos na região. A fiscalização será intensificada no entorno do evento, para evitar paradas e estacionamentos irregulares na Avenida Octávio Mangabeira. Haverá 12 pontos fixos de fiscalização, além de duas áreas para fiscalização em rondas, nos bairros do Stiep e Boca do Rio.

Serão instaladas barreiras fixas na Via Célia Fontenelle, ao lado do Centro de Convenções Salvador, na área da beira-mar. Também haverá barreiras móveis na via marginal da Avenida Octávio Mangabeira, no acesso ao backstage e ao camarote, permitindo a passagem apenas de veículos devidamente autorizados.

Assim como nos anos anteriores, não haverá bloqueio total da circulação de veículos na área.

Perímetro de segurança

Entre o Centro de Convenções, no sentido Itapuã, e a Praça Osório Villas Boas será criado um perímetro de segurança, que contará com a presença ostensiva de agentes da Transalvador. A parada e o estacionamento de veículos estarão proibidos, exceto transporte público, que terá pontos específicos de parada devidamente identificados.

Estacionamento

Os condutores poderão utilizar as vagas de Zona Azul com tarifa especial de evento, no valor de R$ 20, válida por um período de 12 horas. A cobrança diferenciada começará a partir das 17h. O pagamento poderá ser feito diretamente com os operadores credenciados ou por meio dos aplicativos da Zona Azul Digital.

Os espaços de estacionamento Zona Azul serão disponibilizados na Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão Jardim de Alah II, em frente ao Hotel Alah Mar; Avenida Octávio Mangabeira, próximo às quadras poliesportivas, na Rua Anquíses Reis (Armação) e na Avenida Simón Bolívar, do lado esquerdo, no entorno do canteiro central.

Proibições

Será proibido o estacionamento de veículos na Avenida Octávio Mangabeira, em ambos os sentidos, no trecho entre o Jardim de Alah e o cruzamento com a Avenida Jorge Amado, exceto nas áreas destinadas ao transporte de passageiros. A restrição também vale para a Via Célia Fontenelle; para a Avenida Simon Bolívar, no lado direito nos dois sentidos; para a Praça Renato Mendonça, em ambos os lados no acesso à Rua Abelardo Andrade de Carvalho; para a Rua Abelardo Andrade de Carvalho, em ambos os lados no trecho entre o Atakarejo e o IMEJA; e para a Rua Antônio da Silva Coelho, em ambos os lados, no acesso da Avenida Simon Bolívar para a Boca do Rio.

Embarque e desembarque