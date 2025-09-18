FESTA

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), em coletiva de imprensa no Hotel Wish, no Campo Grande

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:13

Ivete Sangalo, Simone Mendes e Bell Marques

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 na manhã desta quinta-feira (18), durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

“Lançamos essa programação agora para garantir que o soteropolitano fique em nossa cidade no Réveillon, não se programe para viajar para outros lugares. É para que toda a Bahia possa vir para nossa cidade. Também tem o propósito de divulgar esta grave para o Brasil, para o mundo, para atrair turistas dos quatro cantos do Brasil e de diversos lugares do mundo”, diz o prefeito Bruno Reis.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.

Na edição passada, que também ocorreu entre 27 e 31 de dezembro, mais de 758 mil passaram pela Festival. Os mais de 50 shows movimentaram não só a Arena o Canta da Cidade, mas também a economia local. Cerca de R$ 400 milhões foram injetados na economia, segundo o prefeito Bruno Reis.

O gestor da Saltur ainda destacou que a última edição do Festival Virada Salvador teve recorde no faturamento de ambulantes. Segundo o presidente da entidade, os vendedores obtiveram uma média de R$ 1,4 mil por dia.

27/12

Léo Foguete

Léo Santana

Parangolé

Wesley Safadão

Xand Avião

28/12

Claudia Leitte

Edson Gomes

Pablo

Simone Mendes

Tony Salles

29/12

Durval Lelys

Matheus e Kauan

Nattan

Natanzinho Lima

Márcio Victor

30/12

Alok

Bell Marques

Belo

Felipe Amorim

Olodum

31/12

Ivete Sangalo (celebra chegada do Ano Novo, faz a contagem)

Jorge e Mateus

Manu Bahtidão

Mari Fernandes

Timbalada