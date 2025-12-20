Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casa de subtenente da PM é alvo de ataque de tiros na Bahia

Não houve registro de feridos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:30

Delegacia de Cafarnaum
Delegacia de Cafarnaum Crédito: Google Street View

A casa de um subtenente da Polícia Militar (PM) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sexta-feira (19), na cidade de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia. De acordo com informações da corporação, não houve registro de feridos.

A residência está localizada no centro da cidade, na Rua Edenildo Santana. Segundo a Polícia Civil, um homem a bordo de uma motocicleta efetuou disparos que atingiram o portão do imóvel e fugiu em seguida.

Policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a informação sobre os disparos. Rondas foram realizadas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso foi tipificado como dano e disparo de arma de fogo em via pública, e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Diretor do Detran-BA detalha renovação automática da CNH para ‘bons condutores’

Diretor do Detran-BA detalha renovação automática da CNH para ‘bons condutores’
Imagem - Daniela Mercury anuncia Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo no Pôr do Som 2026

Daniela Mercury anuncia Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo no Pôr do Som 2026
Imagem - Operação Natal: Codecon faz operação em shopping de Salvador

Operação Natal: Codecon faz operação em shopping de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
01

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
02

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
03

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show
04

Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show