POLÍCIA

Casa de subtenente da PM é alvo de ataque de tiros na Bahia

Não houve registro de feridos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:30

Delegacia de Cafarnaum Crédito: Google Street View

A casa de um subtenente da Polícia Militar (PM) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sexta-feira (19), na cidade de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia. De acordo com informações da corporação, não houve registro de feridos.

A residência está localizada no centro da cidade, na Rua Edenildo Santana. Segundo a Polícia Civil, um homem a bordo de uma motocicleta efetuou disparos que atingiram o portão do imóvel e fugiu em seguida.

Policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a informação sobre os disparos. Rondas foram realizadas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.