Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Oportunidades são para atuar em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:00

Guarda Municipal de São Paulo
Guarda Municipal de São Paulo Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo autorizou na quarta-feira (17) a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 500 vagas na Guarda Civil Metropolitana (GCM). O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). A remuneração inicial é de R$ 4,1 mil. 

Segundo o prefeito, esta é a primeira etapa do chamamento. “Começa nessa primeira etapa, com 500 guardas, que assinei hoje para já sair no Diário Oficial de amanhã [18]. A nossa GCM tem prestado um excelente trabalho e isso vai ajudar ainda mais a segurança da cidade, que já conta com um efetivo maior que as polícias de muitos estados”, afirmou.

Com a publicação do despacho no Diário Oficial, o processo segue agora para a Secretaria Municipal da Segurança Urbana, responsável por adotar as providências necessárias para a realização do concurso, como a definição do cronograma e a contratação da banca organizadora.

De acordo com a prefeitura, a autorização foi concedida após pareceres técnicos favoráveis das secretarias municipais envolvidas, entre elas a Secretaria Municipal da Segurança Urbana, a Secretaria Municipal da Gestão, a Secretaria Municipal da Fazenda e a Junta Orçamentária Financeira (JOF), que atestaram a viabilidade orçamentária e financeira da medida.

A administração municipal informou ainda que a abertura do concurso está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tags:

Emprego Concurso Público

