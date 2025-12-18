OPORTUNIDADE

Cacau Show abre mais de 10,5 mil vagas de emprego para o Natal; saiba como se candidatar

Principais posições são para auxiliar de produção

Esther Morais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:49

Cacau Show Crédito: Reprodução

Com a chegada da temporada de Natal, a Cacau Show está movimentando o mercado de trabalho com a abertura de 10.500 oportunidades de emprego temporário em todo o país. As vagas são voltadas para reforçar a produção e a operação das lojas durante o período de maior demanda do ano.

Do total, cerca de 10 mil vagas são oferecidas pelos franqueados da marca, principalmente para atuação nas lojas, enquanto aproximadamente 500 oportunidades temporárias estão concentradas nas fábricas da empresa.

Na operação própria, as vagas estão distribuídas entre as unidades de Itapevi, em São Paulo (cerca de 300 postos), e Linhares, no Espírito Santo (cerca de 200). As principais posições são para auxiliar de produção, com foco no aumento da fabricação de produtos natalinos.

Embora o processo seletivo tenha começado em julho, é neste período que ocorre o maior volume de contratações, impulsionado pela aceleração da produção para o Natal. As candidaturas devem ser feitas por meio da página de carreiras da Cacau Show, disponível no site oficial da empresa.

