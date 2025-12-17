EMPREGOS E SOLUÇÕES

Procurando uma renda extra? Seu inglês pode garantir a melhor vaga temporária do fim do ano e verão

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:04

Setores como indústria, serviços e comércios são os que mais abrem vagas, ainda mais em período de férias em que se recebe muitos turistas. Crédito: Shutterstock/reprodução

A temporada de fim e início de ano chegou, e com ela cresce a oferta de vagas temporárias em diversos setores da economia. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) estima cerca de 535 mil contratos entre outubro e dezembro de 2025, alta de 7,5% em relação ao ano passado. A Indústria deve liderar com 50% das contratações, seguida por Serviços (30%) e Comércio (20%). Com tanta gente disputando essas oportunidades, especialmente nas áreas que lidam diretamente com o público, o domínio do inglês tem se tornado um diferencial decisivo para quem busca uma renda extra ou uma chance de efetivação.

“O mercado de trabalho no fim do ano e verão exige respostas rápidas, e o inglês funciona como um indicador de prontidão profissional. Ele acelera o onboarding, reduz a curva de aprendizado em funções que utilizam sistemas internacionais e garante atendimento adequado a consumidores estrangeiros, que naturalmente aumentam nesse período. É uma decisão baseada em previsibilidade operacional e otimização de recursos”, explica André Belz, CEO da Rockfeller Language Center.

Entre dezembro e janeiro, o Brasil vive simultaneamente alta temporada, férias escolares e fluxo intenso de visitantes, tanto estrangeiros quanto brasileiros viajando pelo país. Por isso, áreas como hotelaria, turismo, alimentação fora do lar, aeroportos, companhias aéreas, entretenimento, varejo de grandes centros e serviços de atendimento ao cliente ampliam contratações sazonais. Nesses segmentos, o inglês deixa de ser diferencial e passa a ser requisito para lidar com o aumento de consumidores internacionais, orientar viajantes, solucionar dúvidas e apoiar a operação em picos de movimento.

Além do turismo, setores como vendas, logística, recepção, suporte ao cliente e atendimento em shoppings também ampliam equipes temporárias, e o domínio do idioma aumenta as chances do candidato ser selecionado para funções estratégicas. O inglês demonstra preparo para lidar com um público diversificado, maior autonomia no dia a dia e capacidade de apoiar operações que atendem consumidores de diferentes países, algo cada vez mais valorizado, especialmente nos meses de maior circulação de pessoas.

Belz reforça que investir em inglês é um movimento estratégico para quem busca oportunidades durante o ano inteiro. “A fluência amplia a empregabilidade porque entrega ao candidato um diferencial mensurável. Para quem está entrando no mercado, mudando de área ou tentando aproveitar as vagas do fim do ano, o inglês funciona como acelerador de carreira”, finaliza o CEO.