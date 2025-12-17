'Imprópria': o que diz a música que causou confusão e briga durante formatura de Ensino Médio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09:35
A música “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierre, citada como o estopim da confusão registrada em uma formatura do ensino médio no Classic Hall, em Olinda, tem versos considerados explícitos e foi alvo de críticas de pais que acompanhavam a festa. A canção era tocada pelo DJ no momento em que o tumulto teve início, na madrugada do sábado (13).
O episódio ocorreu durante o baile de formatura do 3º ano do ensino médio do Colégio Madre de Deus, que reunia adolescentes em comemoração ao fim do ciclo escolar. Segundo testemunhas, a confusão começou quando o pai de um estudante subiu ao palco e tentou interromper a apresentação, alegando que a letra da música não era adequada para jovens.
A música relata um encontro sexual que acontece em um helicóptero envolvendo os dois cantores e duas mulheres ("tu vai f... no céu, p..., dentro do helicóptero"). O artista questiona "o que vai ser" e diz que vai deixar ela escolher, mas nos versos considerados mais problemáticos, há um contexto de ameaça. “Ou dá a sua... ou te jogo aqui em cima (...) Já fala para essa filha da p... que eu não tô brincando não, o mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano”. Escute:
Confusão com DJ
De acordo com relatos feitos ao portal G1, a canção já havia sido executada outras duas vezes ao longo da festa sem causar qualquer problema. Nas apresentações anteriores, o mesmo repertório foi tocado em outra versão em ritmo de forró. A reação negativa teria ocorrido apenas quando a música foi apresentada em versão funk.
Uma pessoa que estava no evento contou que, por volta das 4h40, enquanto o DJ Vitor Bayma se apresentava, estudantes subiram ao palco para cantar e dançar. Foi nesse momento que o pai de um dos formandos abordou o artista, segurou seu braço e reclamou da letra da música. “Antes, Kadu Martins e Lipe Lucena, os dois, tocaram essa música chamada 'Helicóptero', que foi o motivo da confusão. Só da terceira vez que ‘ficou pesado’. Acredito que seja porque foi funk e os outros tocaram forró, ou porque ele estava realmente muito bêbado mesmo”, disse.
Confusão em festa de formatura
Após a abordagem, o DJ interrompeu a apresentação. Conforme relatos, a percepção de que a música havia sido parada por imposição do pai gerou revolta entre os formandos e deu início à discussão, que evoluiu para uma confusão generalizada.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas entre mesas e cadeiras, gritando e se empurrando. Em uma das gravações, uma jovem aparece arrastando móveis para abrir espaço no meio do tumulto. Também há imagens de estudantes chorando e tentando apartar a briga.
Além do pai que subiu ao palco, uma mulher foi filmada protestando contra o repertório do DJ. Ela afirma que a filha é “de menor” e diz não achar correto que adolescentes escutem a música “Helicóptero”.
O Colégio Madre de Deus informou, por meio de nota, que não participou da organização da festa de formatura e que o evento foi realizado pela produtora Super A Formaturas. A empresa não comentou o caso até o momento.