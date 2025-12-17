Música 'baixaria' causa confusão e pai de aluno tenta expulsar DJ durante formatura; vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:19
Uma confusão generalizada envolvendo pais e adolescentes marcou a festa de formatura do 3º ano do ensino médio de um colégio particular do Recife, realizada na madrugada do sábado (13), no Classic Hall, em Olinda. Segundo testemunhas, o tumulto teve início quando o pai de um estudante subiu ao palco e tentou interromper a apresentação do DJ, alegando que a música tocada era inadequada para os jovens.
O episódio aconteceu durante o baile de formatura do Colégio Madre de Deus, que reunia adolescentes em comemoração ao fim do Ensino Médio. A canção “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierre, apontada como o motivo da confusão, já havia sido executada outras duas vezes ao longo da festa sem qualquer transtorno, conforme relatos de convidados ao portal G1.
Confusão em festa de formatura
Uma pessoa que estava na festa contou que por volta das 4h40, enquanto o DJ Vitor Bayma se apresentava, estudantes subiram ao palco para cantar e dançar. Foi nesse momento que o pai de um dos formandos aproveitou para abordar o artista, segurando seu braço e reclamando da letra da música.
Ainda segundo a testemunha, o homem falava de forma agressiva e aparentava sinais de embriaguez. O convidado acredita que o incômodo pode ter relação com o ritmo da apresentação, já que a mesma música havia sido tocada anteriormente em versão de forró, sem gerar reação negativa.
“Antes, Kadu Martins e Lipe Lucena, os dois, tocaram essa música chamada 'Helicóptero', que foi o motivo da confusão. Só da terceira vez que ‘ficou pesado’. Acredito que seja porque foi funk e os outros tocaram forró, ou porque ele estava realmente muito bêbado mesmo”, disse a testemunha.
Após a abordagem, o DJ interrompeu a apresentação. Segundo relatos, a percepção de que a música havia sido parada por imposição do pai gerou revolta entre os formandos, o que deu início à discussão e, em seguida, ao tumulto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas entre mesas e cadeiras, gritando e se empurrando, enquanto uma jovem arrasta móveis para abrir espaço no meio da confusão.
As imagens também registram estudantes tentando apartar a briga, alguns chorando e em clima de desespero. Além do pai que subiu ao palco, uma mulher foi filmada protestando contra o repertório do DJ. Ela afirma que a filha é “de menor” e diz não achar correto que adolescentes escutem a música “Helicóptero”. Os versos mais "fortes" da música dizem "Ou dá a sua... ou te jogo aqui em cima (...) Já fala para essa filha da p... que eu não tô brincando não, o mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano". Escute:
Em nota, o Colégio Madre de Deus informou que não participou da organização da festa de formatura e que o evento foi realizado pela produtora Super A Formaturas. A empresa não comentou o caso até o momento.