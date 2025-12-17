ENSINO MÉDIO

Música 'baixaria' causa confusão e pai de aluno tenta expulsar DJ durante formatura; vídeo

Mãe de aluna reclamou da letra; alunos não gostaram e começou uma briga generalizada

Carol Neves

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:19

Festa terminou em confusão Crédito: Reprodução

Uma confusão generalizada envolvendo pais e adolescentes marcou a festa de formatura do 3º ano do ensino médio de um colégio particular do Recife, realizada na madrugada do sábado (13), no Classic Hall, em Olinda. Segundo testemunhas, o tumulto teve início quando o pai de um estudante subiu ao palco e tentou interromper a apresentação do DJ, alegando que a música tocada era inadequada para os jovens.

O episódio aconteceu durante o baile de formatura do Colégio Madre de Deus, que reunia adolescentes em comemoração ao fim do Ensino Médio. A canção “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierre, apontada como o motivo da confusão, já havia sido executada outras duas vezes ao longo da festa sem qualquer transtorno, conforme relatos de convidados ao portal G1.

Confusão em festa de formatura 1 de 4

Uma pessoa que estava na festa contou que por volta das 4h40, enquanto o DJ Vitor Bayma se apresentava, estudantes subiram ao palco para cantar e dançar. Foi nesse momento que o pai de um dos formandos aproveitou para abordar o artista, segurando seu braço e reclamando da letra da música.

Ainda segundo a testemunha, o homem falava de forma agressiva e aparentava sinais de embriaguez. O convidado acredita que o incômodo pode ter relação com o ritmo da apresentação, já que a mesma música havia sido tocada anteriormente em versão de forró, sem gerar reação negativa.

“Antes, Kadu Martins e Lipe Lucena, os dois, tocaram essa música chamada 'Helicóptero', que foi o motivo da confusão. Só da terceira vez que ‘ficou pesado’. Acredito que seja porque foi funk e os outros tocaram forró, ou porque ele estava realmente muito bêbado mesmo”, disse a testemunha.

Após a abordagem, o DJ interrompeu a apresentação. Segundo relatos, a percepção de que a música havia sido parada por imposição do pai gerou revolta entre os formandos, o que deu início à discussão e, em seguida, ao tumulto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas entre mesas e cadeiras, gritando e se empurrando, enquanto uma jovem arrasta móveis para abrir espaço no meio da confusão.

As imagens também registram estudantes tentando apartar a briga, alguns chorando e em clima de desespero. Além do pai que subiu ao palco, uma mulher foi filmada protestando contra o repertório do DJ. Ela afirma que a filha é “de menor” e diz não achar correto que adolescentes escutem a música “Helicóptero”. Os versos mais "fortes" da música dizem "Ou dá a sua... ou te jogo aqui em cima (...) Já fala para essa filha da p... que eu não tô brincando não, o mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano". Escute: