Vídeo: mulher destrói imagem de santo em presépio e acaba presa

Presépio montado há apenas dois dias na Praça da Bandeira sofreu depredação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:54

Mulher foi presa após danificar peça de presépio
Mulher foi presa após danificar peça de presépio Crédito: Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil após danificar peças do presépio de Natal instalado na Praça da Bandeira, em Igarassu, na Grande Recife. A ocorrência aconteceu na madrugada de segunda-feira (15) e foi registrada pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Igarassu (Ciop).

As imagens mostram a suspeita sentada sobre a estrutura do presépio. Ela se levanta e empurra a imagem de um santo, que se parte completamente ao atingir o chão. Logo em seguida, a mulher retorna, pega com a mão o que aparenta ser areia e elementos decorativos e atira sobre outra peça do presépio. A câmera marca 2h35 da manhã.

Mulher foi filmada destruindo presépio

Mulher depredou presépio
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução
Mulher depredou presépio por Reprodução

A Delegacia da 29ª Circunscrição de Igarassu autuou a mulher pelo crime de "dano/depredação". O motivo da depredação ainda não foi esclarecido, e o nome da suspeita não foi divulgado. Não há informação sobre o resultado da audiência de custódia junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Segundo informação do G1, o presépio havia sido montado apenas dois dias antes, no sábado (13), como parte das comemorações natalinas da cidade. A imagem quebrada é feita de barro e seria pintada para compor a decoração da cidade. Não há confirmação se a peça será substituída antes do Natal. 

Assista:

