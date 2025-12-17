GRANDE RECIFE

Vídeo: mulher destrói imagem de santo em presépio e acaba presa

Presépio montado há apenas dois dias na Praça da Bandeira sofreu depredação

Carol Neves

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:54

Mulher foi presa após danificar peça de presépio Crédito: Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil após danificar peças do presépio de Natal instalado na Praça da Bandeira, em Igarassu, na Grande Recife. A ocorrência aconteceu na madrugada de segunda-feira (15) e foi registrada pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Igarassu (Ciop).

As imagens mostram a suspeita sentada sobre a estrutura do presépio. Ela se levanta e empurra a imagem de um santo, que se parte completamente ao atingir o chão. Logo em seguida, a mulher retorna, pega com a mão o que aparenta ser areia e elementos decorativos e atira sobre outra peça do presépio. A câmera marca 2h35 da manhã.

A Delegacia da 29ª Circunscrição de Igarassu autuou a mulher pelo crime de "dano/depredação". O motivo da depredação ainda não foi esclarecido, e o nome da suspeita não foi divulgado. Não há informação sobre o resultado da audiência de custódia junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Segundo informação do G1, o presépio havia sido montado apenas dois dias antes, no sábado (13), como parte das comemorações natalinas da cidade. A imagem quebrada é feita de barro e seria pintada para compor a decoração da cidade. Não há confirmação se a peça será substituída antes do Natal.