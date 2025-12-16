Acesse sua conta
Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Estabelecimento fica localizado no bairro Caseb, em Feira de Santana

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:52

Uma pastelaria foi interditada pela Vigilância Sanitária de Feira de Santana, no centro-norte do estado. Durante fiscalização realizada nesta terça-feira (16), o órgão, que responde à Secretaria Municipal de Saúde, encontrou um ambiente insalubre que oferecia riscos à saúde humana. O empreendimento está localizado no bairro Caseb.

De acordo com informações da Vigilância Sanitária, o local possuía equipamentos de cozinha enferrujados, acúmulo de sujeira no chão, nas paredes e em objetos, além de infiltrações nas paredes, contexto que compromete diretamente a higiene e a segurança sanitária do ambiente. A ação fiscalizatória ocorreu após uma denúncia recebida pelo órgão.

Segundo a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques, a situação representava risco à saúde da população. “Foi constatado que o local estava em situação de insalubridade extrema. O estabelecimento foi interditado de imediato para conter o risco, e 3.320 salgados foram recolhidos e descartados no aterro sanitário”, afirmou.

O espaço permanecerá fechado até que todas as adequações sejam devidamente realizadas. De acordo com a Vigilância, uma nova avaliação técnica será realizada para comprovar as melhorias no local.

