Maior festival de projeção mapeada do Nordeste é cancelado em Salvador por falta de patrocínio

SSA Mapping não será realizado em 2025

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:28

SSA Mapping
SSA Mapping Crédito: Camilo Lobo

Considerado o maior festival de artes visuais e tecnologia do Nordeste, o SSA Mapping não será realizado em 2025. O cancelamento foi anunciado oficialmente, nesta terça-feira (16) pela organização do evento, que citou a falta de patrocínio como principal motivo para a decisão.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe informou, “com o coração apertado”, que não haverá edição do SSA Mapping este ano. O festival, que tem o videomapping como eixo central da programação, projetando intervenções visuais em fachadas históricas da cidade, chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas em um único dia, na edição do ano passado, no Comércio.

Além disso, o evento reúne performances musicais, Feira Criativa, com arte e gastronomia, ocupando espaços públicos de forma gratuita e consolidando-se como um dos evento de destaque do calendário cultural da capital baiana. Apesar do sucesso de público e repercussão, a organização afirma que os esforços para garantir apoio financeiro não foram suficientes.

“Seguramos essa notícia até o último instante, tentando de todas as formas viabilizar o festival. Depois de uma edição memorável no Mercado Modelo, em 2024, conversamos com diversas instituições e empresas, despertamos interesse real, mas o apoio necessário não se confirmou”, diz o texto.

O comunicado também chama atenção para a dificuldade de manutenção de projetos culturais gratuitos em espaços públicos e aponta a necessidade de políticas estruturantes. “Projetos culturais gratuitos e realizados em espaço público seguem sem o amparo contínuo que merecem. É urgente pensar na ampliação de políticas públicas de calendarização que garantam sustentabilidade às iniciativas que movimentam nossa cultura”, segue.

A organização ainda faz um apelo ao setor privado, destacando a concentração de investimentos no Nordeste apenas em períodos específicos do ano. “É momento de reflexão para as marcas que, quando olham para o Nordeste, concentram seus investimentos quase exclusivamente no verão e, muitas vezes, em projetos vindos de fora”.

Apesar do cancelamento em 2025, o SSA Mapping projeta um retorno no próximo ano. “Ainda assim, não desistimos – e esperamos que vocês também não desistam da gente. Seguimos com fé e trabalho, certas de que o SSA Mapping voltará a iluminar as ruas da cidade em 2026”, finaliza.

Leia mais em Alô Alô Bahia.

