TRAGÉDIA

Caminhão perde o freio em ladeira e mata três pessoas na Chapada Diamantina

Acidente aconteceu no povoado de Rio Grande, na zona rural do município de Palmeiras

Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:46

Caminhão desgovernado mata três pessoas na zona rural de Palmeiras Crédito: Reprodução

Um grave acidente deixou três pessoas mortas, na tarde desta terça-feira (16), no povoado de Rio Grande, que fica na zona rural do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina.

Um caminhão de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba, que realizava serviços na região, perdeu o freio ao descer uma ladeira. O veículo desgovernado atingiu dois carros, além de comércios e residências que ficam à margem da via.

Veja imagens do acidente 1 de 7

Duas das vítimas fatais eram funcionários da prestadora de serviços. Outro funcionário ficou ferido. Não há informações sobre outros feridos.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o caminhão envolvido no acidente é da empresa Orca, que presta serviço para a distribuidora de energia na região. A empresa acrescentou ainda que acompanha "as circunstâncias do ocorrido para garantir que todas as providências necessárias sejam adotadas, com prioridade ao atendimento e ao suporte às pessoas envolvidas e às suas famílias". Confira a nota completa abaixo.

Também em nota, a Orca lamentou o ocorrido e a perda de dois colaboradores. A empresa afirmou também que está prestando "todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias". Confira a nota completa abaixo.

De acordo com informações de moradores, outros acidentes já aconteceram na mesma ladeira no povoado de Rio Grande.

Em suas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas. "Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido nesta terça-feira, na zona rural de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Minha solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas e a toda a comunidade neste momento tão difícil".

Segundo o governador, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Seabra. "Desde o primeiro momento, nossas equipes estão mobilizadas. A Secretaria de Saúde do Estado [Sesab] está prestando assistência às vítimas no Hospital Regional de Seabra, e o Corpo de Bombeiros segue atuando no local. Seguimos acompanhando de perto a situação e à disposição para garantir todo o apoio necessário", acrescentou.

A Sesab e o Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações sobre as vítimas, mas ainda não responderam. A Prefeitura de Palmeiras também foi procurada, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Nota da Coelba

"A Neoenergia Coelba recebeu com enorme pesar a informação sobre o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (16/12), no município de Palmeira, envolvendo um veículo da empresa Orca, prestadora de serviços da distribuidora na região.

A empresa lamenta profundamente e reforça que, desde o primeiro momento, acompanha o caso junto à empresa contratada assim como as circunstâncias do ocorrido para garantir que todas as providências necessárias sejam adotadas, com prioridade ao atendimento e ao suporte às pessoas envolvidas e às suas famílias.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas. A Neoenergia Coelba permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais".

Nota da Orca

"A empresa ORCA Instalações, lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (17/12), envolvendo um veículo da empresa, que resultou em vítimas fatais, entre elas dois colaboradores. Neste momento, a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos colaboradores envolvidos, e aos demais afetados e às suas respectivas famílias.

De acordo com informações preliminares, o acidente de trajeto, após a colisão do veículo com uma residência. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.