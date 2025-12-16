Acesse sua conta
Da roça para o livro: escritora baiana lança livro que resgata memórias do sertão

Sessão de autógrafos acontece nesta quinta-feira (18); saiba onde

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:09

Sueli Oliveira lança o livro
Sueli Oliveira lança o livro "Arrudêa" Crédito: Divulgação

A escritora baiana Sueli Oliveira lança, nesta quinta-feira (18), seu livro de estreia "Arrudêa". A sessão de autógrafos acontece, às 19h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador.

A obra é uma coletânea de crônicas regionalistas, um mosaico que retrata a vida na roça, onde o ritmo da natureza dita o compasso de cada dia. Nascida no povoado da Boa Vista, na zona rural do município de Santa Bárbara, no Recôncavo baiano, Sueli transporta o leitor para o sertão através de suas memórias infantis.

O livro entrelaça a religiosidade profunda, os saberes ancestrais, a vibrante infância sertaneja, a resiliência feminina frente ao machismo e a luta constante contra a seca e as enchentes.

