Da roça para o livro: escritora baiana lança livro que resgata memórias do sertão

Monique Lobo
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:09
A escritora baiana Sueli Oliveira lança, nesta quinta-feira (18), seu livro de estreia "Arrudêa". A sessão de autógrafos acontece, às 19h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador.
A obra é uma coletânea de crônicas regionalistas, um mosaico que retrata a vida na roça, onde o ritmo da natureza dita o compasso de cada dia. Nascida no povoado da Boa Vista, na zona rural do município de Santa Bárbara, no Recôncavo baiano, Sueli transporta o leitor para o sertão através de suas memórias infantis.
O livro entrelaça a religiosidade profunda, os saberes ancestrais, a vibrante infância sertaneja, a resiliência feminina frente ao machismo e a luta constante contra a seca e as enchentes.