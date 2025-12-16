Acesse sua conta
Quer renovar o guarda-roupa? Bazar de influenciadoras terá peças a partir de R$ 10 em Salvador

Evento solidário acontece neste domingo (21), no Salvador Norte Shopping

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:57

Rafa Moreira e Sheuba
Rafa Moreira e Sheuba Crédito: Divulgação

Duas influenciadoras baianas vão realizar um bazar com peças a partir de R$ 10. O evento, batizado de Bazar das Bests e encabeçado por Sheuba e Rafa Moreira, acontece no domingo (21), a partir das 12h, no Espaço Eventos (piso L3) do Salvador Norte Shopping.

O evento de moda é uma iniciativa solidária e toda renda das vendas será destinada a doações. Para acessar o espaço é necessário se inscrever no APP do Salvador Norte e levar 1kg de alimento não perecível.

“Esta é uma excelente oportunidade para quem está em busca de peças exclusivas e de qualidade para aproveitar as festas de fim de ano. Além dos preços acessíveis de bazar, o público vai estar contribuindo com a ação social. É também o momento de aproveitar a programação especial do Salvador Norte, que funcionará no domingo até às 23h”, afirma o gerente de Marketing do Salvador Norte, Renan Lopes.

