Influenciadora reage a assalto e imobiliza ladrão em Salvador: 'Disse que ia me matar'

Relato foi publicado nas redes sociais de Ester Barros Bomfim

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:11

Influenciadora reagiu a assalto em Salvador
Influenciadora reagiu a assalto em Salvador Crédito: Reprodução

A influenciadora baiana Ester Barros Bomfim, conhecida como Ester de Oxum nas redes sociais, contou que reagiu a um assalto na região do Dique do Tororó, em Salvador. Ela contou que foi abordada e ameaçada de morte por um homem que se passava por vendedor ambulante. A mulher, que portava uma arma de choque e um canivete, reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o homem. 

De acordo com o relato publicado por Ester nas redes sociais, o suspeito afirmou estar armado e disse que a mataria caso ela não entregasse o celular.

"Ele disse que estava armado e que iria me matar se eu não passasse o celular para ele, mas quando percebeu que eu estava sacando algo, ele tentou se afastar de mim e foi quando eu aproveitei para fazer uma pegada firme nos ombros dele da minha lateral direita para a direção da rua, onde os carros estavam passando", contou em seu perfil no Instagram, em que acumula mais de 270 mil seguidores. 

Durante a ação, Ester caiu e acabou arranhando o joelho, já que ambos ficaram separados pela grade de proteção da ciclovia do Dique do Tororó. Ainda segundo o relato, o homem conseguiu se desvencilhar e fugir.

Ester chegou a correr atrás dele, mas interrompeu a perseguição para evitar o risco de ser atropelada, o que facilitou a fuga do suspeito. No local, o homem deixou para trás um saco de amendoins, que ficou com a influenciadora.

Ester contou ainda que tentou usar a arma de choque, mas não conseguiu destravá-la. Após o ocorrido, Ester encontrou uma viatura no bairro dos Barris, onde repassou o máximo de informações possíveis sobre o suspeito e sobre a tentativa de assalto. 

