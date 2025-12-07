Acesse sua conta
Militar reage a assalto, persegue e mata ladrão com oito tiros em praia

Cabo de 26 anos contou que atirou primeiro “para o mar”, mas seguiu disparando durante a fuga do assaltante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:23

Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros
Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros Crédito: Reprodução

Um assalto registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (6) terminou com a morte de Anderson Alcides Alves de Oliveira, 37 anos, na orla da praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. De acordo com o g1, ele foi baleado por Gustavo Pavão Gomes, 26, cabo do Exército Brasileiro.

O militar afirmou ter reagido após ser abordado durante uma caminhada. Vídeos feitos por banhistas mostram o momento em que o militar dispara diversas vezes enquanto corre atrás do suspeito, que tentava fugir pela faixa de areia. Ele foi surpreendido por Anderson, que teria anunciado o assalto dizendo estar armado.

Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros

Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros
Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros por Reprodução
Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros por Reprodução
Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros por Reprodução
1 de 4
Militar perseguiu e matou assaltante com ao menos oito tiros por Reprodução

Pavão entregou celular, relógio e correntinha. Em depoimento, ele contou que efetuou primeiro um disparo em direção ao mar, como forma de alerta, mas decidiu continuar a atirar depois que o suspeito colocou a mão na cintura durante a fuga. Posteriormente, a polícia verificou que Anderson carregava uma faca.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o cabo atirando pelo menos oito vezes enquanto persegue o assaltante. Nas imagens, outra pessoa aparece acompanhando Pavão, mas o militar declarou que não conhecia o homem e que ele apenas o ajudou a tentar deter o suspeito até a chegada das equipes policiais.

A Polícia Militar informou que Anderson morreu ainda na praia. Ele tinha passagens por diversos crimes patrimoniais, incluindo furtos e roubos, e havia deixado a prisão pouco mais de um mês antes do confronto com o militar. O caso será investigado pela Polícia Civil.

