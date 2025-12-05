Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho do ex-ator global Mário Gomes se pronuncia após assalto na casa do ator: ‘Levaram tudo’

João Pallma, de 19 anos, se pronunciou através das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:24

Mário Gomes teve a casa invadida por sete homens
Mário Gomes teve a casa invadida por sete homens Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-ator global Mário Gomes foi feito de refém e teve sua casa assaltada, na madrugada desta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o filho do artista, João Pallma se pronunciou através das redes sociais, e disse que “levaram tudo”.

“Invadiram a casa dos meus pais e levaram tudo. Já já mais informações”, escreveu João, de 19 anos, nos Stories do Instagram. Também no Instagram, o ator Mário Gomes revelou que o triplex, localizado na Barrinha, Zona Sudoeste da cidade, foi invadido por sete homens. Ele estava com a família no local.

Mário Gomes

Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mário Gomes por Reprodução
Mario Gomes e Claudia Ohana no filme "Beijo na Boca" por Divulgação
Mário Gomes e Glória Menezes em Guerra dos Sexos (1983) por Divulgação
Mário Gomes por Reprodução
O ator Mário Gomes na novela 'Tempo de Amar', da Globo, em 2018 por Artur Meninea/TV Globo
1 de 11
Mário Gomes por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ex-ator da Globo, Mário Gomes sofre assalto em sua casa e é feito refém: 'Sete homens encapuzados'

Ex-ator da Globo, Mário Gomes sofre assalto em sua casa e é feito refém: 'Sete homens encapuzados'

Imagem - Mário Gomes revisita mansão após despejo e acusa falcatrua no processo

Mário Gomes revisita mansão após despejo e acusa falcatrua no processo

Imagem - Mário Gomes é despejado da mansão onde mora com a família após dívida de R$ 900 mil

Mário Gomes é despejado da mansão onde mora com a família após dívida de R$ 900 mil

O registro do caso foi feito na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), próxima à residência da família. Segundo informações iniciais, os criminosos teriam acessado o local através de uma área de mata situada nos fundos da casa.

A casa do artista é antiga e já abrigou uma das confecções que Mário teve. Ele, a mulher e os dois filhos mais novos se mudaram para lá em setembro do ano passado, após o ator ser despejado da mansão no Joá onde viveu por 22 anos.

No imóvel, ainda vivem as duas filhas do primeiro casamento de Mário, com Marcia Mendes. O ator estava ocupando o terceiro andar da casa, já que o térreo foi alugado para uma produtora de vídeos e fotografia.

Tags:

Mário Gomes

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias
Imagem - Tragédia à vista, mentira exposta e acidente grave marcam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (5)

Tragédia à vista, mentira exposta e acidente grave marcam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (5)
Imagem - Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda