Filho do ex-ator global Mário Gomes se pronuncia após assalto na casa do ator: ‘Levaram tudo’

João Pallma, de 19 anos, se pronunciou através das redes sociais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:24

Mário Gomes teve a casa invadida por sete homens Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-ator global Mário Gomes foi feito de refém e teve sua casa assaltada, na madrugada desta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o filho do artista, João Pallma se pronunciou através das redes sociais, e disse que “levaram tudo”.

“Invadiram a casa dos meus pais e levaram tudo. Já já mais informações”, escreveu João, de 19 anos, nos Stories do Instagram. Também no Instagram, o ator Mário Gomes revelou que o triplex, localizado na Barrinha, Zona Sudoeste da cidade, foi invadido por sete homens. Ele estava com a família no local.

O registro do caso foi feito na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), próxima à residência da família. Segundo informações iniciais, os criminosos teriam acessado o local através de uma área de mata situada nos fundos da casa.

A casa do artista é antiga e já abrigou uma das confecções que Mário teve. Ele, a mulher e os dois filhos mais novos se mudaram para lá em setembro do ano passado, após o ator ser despejado da mansão no Joá onde viveu por 22 anos.