Anitta explica por que não vai fazer Ensaio de verão em Salvador

Cantora comentou em live sobre as escolhas das cidades para levar o evento em 2026

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:55

Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta frustrou os soteropolitanos ao deixar Salvador de fora dos Ensaios da Anitta 2026, evento de verão que realiza por todo o Brasil. Em live ao vivo no Instagram, a cantora explicou aos fãs por que não levará o ensaio para a capital baiana. Segundo ela, a decisão foi baseada no público que compareceu em cada cidade nos anos anteriores.

"Já é um ano com menos fins de semana, então, a gente teve que escolher as cidades baseado em como foi a presença do público nos anos anteriores. Não matem o Jean [produtor], ele ama é Bahia, mas é porque tinha outras cidades com mais público e a gente queria fazer cidades novas, como Belém. Por isso que não vai ter, mas vai o show do bloco aberto na rua", justificou a famosa, se referindo ao Bloco da Anitta.

Atualmente, Anitta tem esbanjado paz e liberdade e buscado estar sempre conectada com a sua espiritualidade. “Ter o poder de dizer ‘não’, de escolher onde quero estar, com quem e como… Isso, pra mim, é o verdadeiro privilégio. Tempo, paz e liberdade são os verdadeiros símbolos de conquista”, detalhou ela sobre o novo momento em entrevista recente.