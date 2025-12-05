ELIMINADA

Público decidiu: Tamires Assis deixa 'A Fazenda 17'

Peoa recebeu apenas 21,02% dos votos do público para ficar; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (4)

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 00:12

Tamires Assis Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" acabou para Tamires Assis. Em disputa acirrada com Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, a peoa recebeu apenas 21,02% dos votos do público para ficar e deixou a sede do reality rural. A decisão foi anunciada há pouco na noite desta quinta-feira (4) em programa ao vivo na Record.

Modelo e dançarina de 34 anos, Tamires é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido, papel de destaque no tradicional Festival de Parintins. Ela também integra a ONG Manaós, que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do estado. A ativista social teve um breve relacionamento com Davi Brito e, em agosto de 2024, ela denunciou o baiano por ameaçá-la com uma arma em uma videochamada.



No reality rural, a modelo chegou a protagonizar inúmeras brigas com nomes como a recém-rival Saory Cardoso e a já eliminada Rayane Figluizzi, que ela alegou que a agrediu. Antes disso, Tamires foi agredida por Gabi Spanic, ex-Usurpadora desclassificada de A Fazenda 17 pelo ato. As duas eram aliadas no jogo e atriz admitiu ter feito a ação para deixar o programa.

Como a Roça foi formada?

A noite de formação da roça começou com um elemento decisivo: Carol levou a melhor na Prova de Fogo e ficou com o pergaminho laranja, entregando o branco para Dudu. A escolha influenciaria diretamente o rumo da votação.

Logo depois, o fazendeiro Walério Araújo inaugurou a berlinda ao indicar Saory. Ele criticou o comportamento da peoa nos bastidores e relembrou o momento em que ela arremessou o microfone contra a parede. Saory não se surpreendeu e afirmou que já esperava ser o alvo da semana.

Na votação geral, Dudu foi o peão mais citado, acumulando cinco votos. No entanto, o poder branco lhe permitiu anular todos eles, o que mudou o resultado da rodada. Com isso, Tamires passou a ser a mais votada da casa e decidiu puxar Mesquita da baia. O apresentador Dudu voltou à roça no Resta Um, encerrando a formação do quarteto.