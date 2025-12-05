Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Público decidiu: Tamires Assis deixa 'A Fazenda 17'

Peoa recebeu apenas 21,02% dos votos do público para ficar; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 00:12

Tamires Assis
Tamires Assis Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" acabou para Tamires Assis. Em disputa acirrada com Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, a peoa recebeu apenas 21,02% dos votos do público para ficar e deixou a sede do reality rural. A decisão foi anunciada há pouco na noite desta quinta-feira (4) em programa ao vivo na Record. 

Modelo e dançarina de 34 anos, Tamires é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido, papel de destaque no tradicional Festival de Parintins. Ela também integra a ONG Manaós, que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do estado. A ativista social teve um breve relacionamento com Davi Brito e, em agosto de 2024, ela denunciou o baiano por ameaçá-la com uma arma em uma videochamada. 

A Fazenda 17: Tamires Assis

Tamires Assis é amazonense por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
1 de 9
Tamires Assis é amazonense por Reprodução

LEIA MAIS

Confinado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já namorou com Barbie Humana, encontrada morta

Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Carol Lekker vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Após ser expulso de 'A Fazenda 17', Creo Kellab anuncia morte da mãe: 'Momento mais difícil'

A Fazenda 17: Rayane reage ao descobrir que Belo fará par romântico com Viviane Araújo

No reality rural, a modelo chegou a protagonizar inúmeras brigas com nomes como a recém-rival Saory Cardoso e a já eliminada Rayane Figluizzi, que ela alegou que a agrediu. Antes disso, Tamires foi agredida por Gabi Spanic, ex-Usurpadora desclassificada de A Fazenda 17 pelo ato. As duas eram aliadas no jogo e atriz admitiu ter feito a ação para deixar o programa.

Tàmires Assîs e Davi Brito

Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs em conversa com Davi Brito, que aparece segurando uma arma por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Tamires Assis é amazonense por Reprodução
Davi Brito e Tamires Assis por Reprodução
Davi Brito e Tamires Assis por Reprodução / Redes sociais
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
1 de 13
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução

Como a Roça foi formada?

A noite de formação da roça começou com um elemento decisivo: Carol levou a melhor na Prova de Fogo e ficou com o pergaminho laranja, entregando o branco para Dudu. A escolha influenciaria diretamente o rumo da votação.

Logo depois, o fazendeiro Walério Araújo inaugurou a berlinda ao indicar Saory. Ele criticou o comportamento da peoa nos bastidores e relembrou o momento em que ela arremessou o microfone contra a parede. Saory não se surpreendeu e afirmou que já esperava ser o alvo da semana.

Na votação geral, Dudu foi o peão mais citado, acumulando cinco votos. No entanto, o poder branco lhe permitiu anular todos eles, o que mudou o resultado da rodada. Com isso, Tamires passou a ser a mais votada da casa e decidiu puxar Mesquita da baia. O apresentador Dudu voltou à roça no Resta Um, encerrando a formação do quarteto.

Com o pergaminho laranja em mãos, Carol ainda teve um último papel importante: vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.

Leia mais

Imagem - Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Imagem - Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Imagem - Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

Tags:

A Fazenda 17 Roça

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (5 de dezembro) é A Chave: situações antes travadas finalmente se destravam

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (5 de dezembro) é A Chave: situações antes travadas finalmente se destravam
Imagem - Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
01

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana
04

Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana