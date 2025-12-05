Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (5 de dezembro) é A Chave: situações antes travadas finalmente se destravam

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 00:15
As energias desta sexta-feira (5) são guiadas pela carta A Chave, símbolo de abertura, resolução e poder pessoal. Ela indica que situações antes travadas finalmente se destravam, trazendo respostas, oportunidades e caminhos claros para seguir.
Tarot Cigano
A Chave anuncia vitórias e decisões acertadas. É o momento de agir com confiança, pois tudo o que for iniciado hoje tem grandes chances de prosperar. Questões profissionais e financeiras recebem um impulso positivo, especialmente para quem vinha esperando por uma definição.
No amor, a carta sugere reconciliações e conversas que abrem espaço para um novo começo. Portas emocionais se abrem, permitindo curar feridas e retomar laços com mais maturidade.
No campo espiritual, A Chave representa sabedoria e conexão com o divino. É um dia em que o universo oferece respostas, basta estar atento aos sinais.
Esta sexta-feira promete ser de libertação e sucesso. Use a energia da Chave para abrir portas, tomar decisões e dar passos firmes rumo ao que você realmente deseja.