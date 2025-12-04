Acesse sua conta
Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana

Luiz Otávio Mesquita, Saory Cardoso e Tamires Assis estão na Roça que terá resultado anunciado nesta quinta (4)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:02

Roça de A Fazenda está definida!
Roça de A Fazenda está definida! Crédito: Reprodução

A 11ª Roça de "A Fazenda 17" está disputadíssima! De acordo com a Enquete do CORREIO, o resultado que será anunciado nesta quinta-feira (4) deverá ser definido nos últimos minutos de votação. Luiz Otávio Mesquita, Saory Cardoso e Tamires Assis estão na berlinda esta semana, com o público votando em quem deve ficar na sede. 

Segundo informações das 18h50 desta quinta (4), Mesquita deverá ser o eliminado da semana, com uma margem minúscula para a segunda peoa menos votada. O lutador aparece com apenas 25.79% dos votos para ficar. Logo em cima, surge Tamires com 25.81%, uma diferença de 0,02% na preferência. Saory, por sua vez, parece estar segura em sua permanência, já que foi escolhida por 48.39% das pessoas na parcial. 

Mais uma roça no ar em "A Fazenda"

Luiz Mesquita por Reprodução/Redes Sociais
Saory Cardoso por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
1 de 3
Luiz Mesquita por Reprodução/Redes Sociais

Como a 11ª Roça foi formada?

A noite de formação da roça começou com um elemento decisivo: Carol levou a melhor na Prova de Fogo e ficou com o pergaminho laranja, entregando o branco para Dudu. A escolha influenciaria diretamente o rumo da votação.

Logo depois, o fazendeiro Walério Araújo inaugurou a berlinda ao indicar Saory. Ele criticou o comportamento da peoa nos bastidores e relembrou o momento em que ela arremessou o microfone contra a parede. Saory não se surpreendeu e afirmou que já esperava ser o alvo da semana.

Na votação geral, Dudu foi o peão mais citado, acumulando cinco votos. No entanto, o poder branco lhe permitiu anular todos eles, o que mudou o resultado da rodada. Com isso, Tamires passou a ser a mais votada da casa e decidiu puxar Mesquita da baia. O apresentador Dudu voltou à roça no Resta Um, encerrando a formação do quarteto.

Com o pergaminho laranja em mãos, Carol ainda teve um último papel importante: vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.

Vote abaixo em quem você quer que fique em A Fazenda 17:

*A votação oficial acontece através do site do R7.

A Fazenda 17 Record Roça Reality Show

