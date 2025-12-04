Acesse sua conta
Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Localizada no Jardim Botânico, residência reflete o estilo de vida do ator e combina conforto, arte e arquitetura integrada ao verde

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:00

Casa de João Vicente de Castro no Rio combina arquitetura biofílica e design contemporâneo
Casa de João Vicente combina arquitetura biofílica e design contemporâneo Crédito: Reprodução

João Vicente de Castro transformou sua casa no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um verdadeiro refúgio natural. A residência de 500 m² segue o conceito da arquitetura biofílica, que busca aproximar o ser humano da natureza por meio da luz natural, vegetação, materiais orgânicos e ventilação abundante.

O imóvel, projetado para receber amigos e servir como espaço de descanso, mistura elegância e simplicidade. Grandes janelas e portas de vidro integram os ambientes internos ao jardim, que reproduz espécies nativas da mata brasileira. “Essa casa, mais do que qualquer coisa, é um projeto de vida. É acolhedora, tem estética e uma ligação profunda com a natureza”, afirmou o ator em entrevista à Casa Vogue.

A decoração aposta em tons neutros e elementos naturais como madeira, pedra e tecidos crus. Cada detalhe foi pensado por João Vicente, que fez questão de escolher pessoalmente as pedras usadas na estrutura. “Não tem nada mais orgânico do que ter quadros feitos pelo material que você colocou na casa. A natureza é a grande artista dessa construção”, disse ele.

A casa conta ainda com ambientes amplos, bem iluminados e ventilados, pensados para o convívio entre amigos. O projeto, assinado pelo Estúdio Orth, une estética contemporânea e conforto. O ator optou por móveis de linhas simples e obras de arte que dialogam com as texturas naturais do espaço.

Mais do que um imóvel de luxo, a casa de João Vicente reflete um estilo de vida conectado ao bem-estar e à sustentabilidade. “Aqui eu me sinto em paz, cercado pelo que é vivo e essencial”, resumiu o apresentador.

Tags:

rio de Janeiro Casas João Vicente de Castro

