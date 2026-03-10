Acesse sua conta
Karol Lannes, Ágatha de Avenida Brasil, revela detalhes da vida amorosa: 'Nunca namorei homem'

A atriz de 25 anos se identifica como bissexual

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:09

Karol Lannes
Karol Lannes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Karol Lannes, que ficou eternizada como Ágatha em Avenida Brasil, decidiu abrir o coração em um vídeo descontraído nas redes sociais. Aos 25 anos, ela confessou que nunca teve um namorado.

"Vocês acreditam que eu nunca namorei um homem?", disparou a atriz. Karol explicou que, até os 21 anos, sua vida amorosa foi exclusivamente com mulheres. A chave só virou quando ela acabou desenvolvendo sentimentos por um amigo próximo, momento em que se entendeu e se aceitou como bissexual. Mas o flerte com o universo masculino parou por aí. "De lá pra cá, já tem cinco anos que eu nunca mais gostei de um homem", brincou.

Karol Lannes

A sexualidade de Karol não é exatamente uma novidade para quem a acompanha. Ela falou sobre o assunto publicamente pela primeira vez em 2018, logo após completar 18 anos. Mas o que muita gente não sabe é o peso que essa revelação teve, principalmente por ela ter sido criada por dois pais gays: Fábio Lopes e o dermatologista João Paulo Afonso.

Na época, o maior medo da atriz era a exposição que isso traria para a sua família. Infelizmente, a internet não perdoou, e choveram comentários absurdos insinuando que ela só gostava de mulheres por influência da criação.

Bissexualidade Novela Lgbt Avenida Brasil Sexualidade Atriz Lgbtqiapn+ Karol Lannes

