Isis Valverde confirma que está fora de Avenida Brasil 2: 'Não ia ser legal'

Atriz disse que agenda cheia e novos projetos impediram retorno da personagem Suellen

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 13:21

Isis Valverde
Isis Valverde Crédito: Reprodução

Isis Valverde confirmou que não fará parte da sequência da novela Avenida Brasil (2012), que será produzida pela Globo e tem previsão de estreia para 2027. A atriz comentou sobre a decisão durante a gravação do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.

“Não vou estar. Eu vou ficar em casa, Serginho. Vou aplaudir meus colegas”, disse a atriz durante a conversa.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Bruna Griphao em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
José Victor Pires em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Gabriella Saraivah em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
João Fernandes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Jottapê em 'Avenida Brasil' e, ao lado, com a mulher e os filhos por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Cauê Campos em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Mel Maia em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Bernardo Simões em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
1 de 10
Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo

Na atração, Isis também brincou sobre o futuro da personagem Suellen, que interpretou na trama exibida originalmente em 2012.

“Ela estaria com cinco filhos, reclamando, fazendo um monte de coisas chatas. Não ia ser legal”, comentou.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Apesar da ausência no projeto, a atriz explicou que a decisão também está ligada a novos compromissos profissionais.

“Estou produzindo uma peça e um filme sobre Hilda Furação. E está tudo bem encaminhado, avançando bem nos últimos dias. Estou bem contente”, afirmou.

Exibida em 2012, Avenida Brasil foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira e marcou a carreira de diversos atores do elenco. A nova produção prevista para 2027 deve reunir parte dos personagens da história original.

