Isis Valverde confirma que está fora de Avenida Brasil 2: 'Não ia ser legal'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de março de 2026 às 13:21
Isis Valverde confirmou que não fará parte da sequência da novela Avenida Brasil (2012), que será produzida pela Globo e tem previsão de estreia para 2027. A atriz comentou sobre a decisão durante a gravação do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.
“Não vou estar. Eu vou ficar em casa, Serginho. Vou aplaudir meus colegas”, disse a atriz durante a conversa.
Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'
Na atração, Isis também brincou sobre o futuro da personagem Suellen, que interpretou na trama exibida originalmente em 2012.
“Ela estaria com cinco filhos, reclamando, fazendo um monte de coisas chatas. Não ia ser legal”, comentou.
Avenida Brasil
Apesar da ausência no projeto, a atriz explicou que a decisão também está ligada a novos compromissos profissionais.
“Estou produzindo uma peça e um filme sobre Hilda Furação. E está tudo bem encaminhado, avançando bem nos últimos dias. Estou bem contente”, afirmou.
Exibida em 2012, Avenida Brasil foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira e marcou a carreira de diversos atores do elenco. A nova produção prevista para 2027 deve reunir parte dos personagens da história original.