Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?

Entenda os limites legais para monitorar o corredor do seu condomínio



Publicado em 9 de março de 2026 às 11:00

Saiba como proteger seu lar sem desrespeitar a privacidade dos vizinhos Crédito: Freepik

Sair de casa e dar de cara com uma lente apontada para você pode ser bem desconfortável. Muita gente instala câmeras na porta buscando dormir com mais tranquilidade e proteger a família.

Contudo, esse cuidado extra com o patrimônio costuma gerar faíscas entre os moradores do mesmo andar. É um equilíbrio delicado entre o seu sossego e a privacidade de quem vive ao lado.

Normas vigentes

Atualmente, o Brasil não possui uma lei específica que detalhe o uso de câmeras por moradores em áreas comuns. Por isso, os síndicos e condôminos devem observar a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais.

A visão predominante nos tribunais indica que ninguém pode instalar equipamentos no corredor sem autorização prévia. É necessário que a assembleia aprove ou que a convenção do prédio permita essa alteração.

O ponto central dessa discussão envolve direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Federal. Enquanto você busca segurança, o Artigo 5º protege a inviolabilidade da vida privada e da intimidade.

Uma câmera instalada por conta própria pode acabar registrando conversas e a rotina dos seus vizinhos. Por esse motivo, a justiça entende que o interesse da maioria prevalece sobre o desejo individual.

Dicas para evitar processos

Se você pretende monitorar sua entrada, precisa garantir que a lente não filme o interior das outras unidades. Além disso, em cidades como São Paulo, é obrigatório fixar placas de aviso sobre a filmagem.

O uso das imagens também deve respeitar a LGPD, servindo apenas para fins estritos de segurança patrimonial. Caso contrário, o morador pode ser responsabilizado judicialmente pelo uso indevido desses registros.

Função da administração

O síndico deve sempre priorizar o diálogo amigável quando notar um equipamento instalado sem a devida permissão. Se a conversa não funcionar, o condomínio pode enviar notificações e até recorrer à justiça.