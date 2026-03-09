Acesse sua conta
3 signos vivem uma reviravolta poderosa no amor hoje (9 de março) e relações podem entrar em uma nova fase

Conversas sinceras, coragem emocional e novas percepções sobre os sentimentos marcam o dia e ajudam algumas relações a evoluir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 9 de março, pode trazer uma mudança importante na vida amorosa de alguns signos. Depois de períodos de silêncio, dúvidas ou insegurança, surge uma abertura maior para falar sobre sentimentos e fortalecer conexões. A energia do momento favorece atitudes sinceras e decisões emocionais mais claras, criando espaço para que relações se tornem mais profundas e verdadeiras. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: O medo de se abrir pode finalmente começar a desaparecer. Proteger o coração sempre foi importante para você, mas chega um momento em que é preciso permitir que o amor também tenha espaço. Ao focar no que já existe na relação, você descobre que há muito potencial para crescer.

Dica cósmica: Às vezes, o amor só precisa de atenção para florescer.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra: Algo que parecia travado dentro do relacionamento finalmente começa a se dissolver. Conversas que antes eram evitadas acontecem com mais facilidade, e isso cria um clima de sinceridade que aproxima vocês dois. Quando tudo é colocado na mesa, fica muito mais fácil entender o que precisa melhorar.

Dica cósmica: Às vezes, a verdade é exatamente o que salva uma relação.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário: A confiança no amor cresce de maneira significativa. Você percebe que a pessoa ao seu lado realmente faz sentido para a vida que deseja construir. Essa certeza traz tranquilidade e também vontade de investir mais na relação. O que antes parecia apenas uma fase pode começar a se transformar em algo sólido.

Dica cósmica: Quando o coração reconhece algo verdadeiro, vale a pena cultivar.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

