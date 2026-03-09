Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

Uma sensação de clareza, coragem e validação pessoal marca o dia para alguns signos, trazendo a certeza de que certos caminhos finalmente começam a se abrir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 9 de março, traz uma energia de confiança e realização para alguns signos do zodíaco. Depois de um período de dúvidas ou esforço silencioso, surge a sensação de que algo começa a fazer sentido. Pequenos sinais, decisões firmes ou até o apoio de outras pessoas funcionam como um verdadeiro presente do universo, ajudando a impulsionar planos que antes pareciam distantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (9 de março): imprevistos no trabalho podem exigir calma e equilíbrio

Cor e número da sorte de hoje (9 de março): imprevistos no trabalho podem exigir calma e equilíbrio

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Áries: A confiança aparece com força total neste dia. Mesmo que você nem sempre demonstre suas inseguranças, hoje surge uma coragem especial para agir sem hesitação. Se existe um risco que parece valer a pena, você simplesmente vai em frente. A sensação é de que acreditar em si mesmo já é metade do caminho para transformar uma ideia em realidade.

Dica cósmica: Confiança em excesso pode assustar os outros, mas hoje ela é exatamente o que abre portas.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: Um momento de reconhecimento pode trazer grande alívio. Pessoas ao seu redor percebem o quanto você tem se dedicado e mostram apoio de maneira clara. Essa validação ajuda você a enxergar o futuro com mais esperança e direção. Quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho, novos caminhos ficam muito mais possíveis.

Dica cósmica: Permita que quem gosta de você também participe das suas conquistas.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Virgem: Uma percepção importante surge e faz você entender que algo precisa ser deixado para trás. Pode ser um medo, uma desconfiança ou um hábito que sempre limitou suas escolhas. O presente do dia vem na forma de confiança, tanto em si quanto nas pessoas que oferecem ajuda verdadeira.

Dica cósmica: Nem todo apoio tem segundas intenções, às vezes ele é exatamente o que parece.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Aquário: Uma sensação forte de confirmação toma conta do seu dia. Ideias que antes pareciam ousadas demais começam a mostrar sinais de que podem realmente funcionar. É como se o universo dissesse que você estava certo em acreditar no seu próprio caminho. Isso traz motivação para arriscar mais e explorar novas possibilidades.

Dica cósmica: Quando a intuição aponta para frente, o melhor movimento é seguir.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage

Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage
Imagem - Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?

Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?
Imagem - Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
02

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo
03

Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo

Imagem - 4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana
04

4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana