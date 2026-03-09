Cor e número da sorte de hoje (9 de março): imprevistos no trabalho podem exigir calma e equilíbrio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de março de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 9 de março, pede mais tranquilidade para lidar com situações inesperadas, especialmente no ambiente profissional. Algumas mudanças de planos podem surgir, mas manter a calma ajuda a resolver tudo com mais clareza. No campo pessoal, conversas sinceras fortalecem vínculos, enquanto pequenas atitudes de cuidado ajudam a manter o bem-estar e a motivação. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Hoje você tende a sentir mais equilíbrio interior, o que ajuda a lidar com desafios do dia a dia. No trabalho, investir em aprendizado e desenvolvimento de liderança pode trazer bons resultados.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 17
Touro
Assuntos financeiros podem influenciar decisões importantes hoje. No ambiente familiar, agir com sensibilidade ajuda a evitar comparações ou conflitos desnecessários.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 22
Gêmeos
Mudanças no ambiente ou na rotina podem chamar sua atenção hoje. No trabalho, flexibilidade será essencial para lidar com ajustes e novas demandas.
Cor da sorte: Vermelho claro
Número da sorte: 18
Câncer
O clima em casa tende a ser mais tranquilo, favorecendo momentos de proximidade com quem você ama. No trabalho, organização e preparo fazem diferença.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Leão
A criatividade ganha destaque hoje e pode ajudar bastante em estudos ou projetos profissionais. Aproveite para expressar suas ideias com confiança.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 7
Virgem
Planejamento e organização ajudam a manter tudo sob controle hoje. Resolver pendências e organizar tarefas pode trazer sensação de progresso.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
Libra
Sua capacidade de colocar planos em prática pode se destacar hoje. Conversas com pessoas mais experientes também podem trazer boas reflexões.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 6
Escorpião
Reconhecer seus limites será importante hoje, especialmente se o ritmo estiver intenso. No trabalho, paciência com colegas ajuda a manter o clima equilibrado.
Cor da sorte: Azul-royal
Número da sorte: 4
Sagitário
Hoje você pode assumir uma postura mais firme no trabalho, demonstrando liderança e segurança. Mesmo com ganhos financeiros, cautela continua importante.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Capricórnio
Pensar no longo prazo pode orientar suas decisões hoje, especialmente na carreira. O apoio da família ajuda a trazer mais confiança.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Aquário
Uma situação inesperada no trabalho pode exigir calma e equilíbrio para ser resolvida. Agir com tranquilidade ajuda a manter tudo sob controle.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Peixes
Hoje você tende a agir com mais consciência e reflexão antes de tomar decisões. No trabalho, reconhecimento pode elevar sua motivação.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11