Entre revisões e decisões adiadas, esta semana (entre 9 a 15 de março) testa a paciência dos 12 signos

Mesmo com algumas incertezas ainda no ar, este é um período importante para refletir e ajustar rotas

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 03:00

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Nos próximos dias, o clima geral favorece revisões, reorganizações e pequenas reconstruções internas. Muitas pessoas podem sentir que algumas situações ainda pedem paciência antes de decisões definitivas, mas isso não significa estagnação. Pelo contrário: esta semana entre 9 a 15 de março ajuda a enxergar com mais clareza o que precisa ser ajustado antes de seguir adiante. Conversas, planos e relações passam por um momento de avaliação silenciosa. Ao invés de pressa, o momento pede estratégia, observação e maturidade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O início da semana pode despertar uma vontade maior de reorganizar o ambiente ao seu redor, especialmente dentro de casa. Resolver pequenas pendências domésticas ou emocionais ajuda a recuperar o equilíbrio. A partir da metade da semana, sua presença se torna mais notada e você pode assumir um papel de destaque em situações profissionais ou sociais. No fim de semana, a ambição cresce e novos objetivos começam a tomar forma. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer rápido quando você já está no caminho certo.

Touro: As relações ganham destaque logo no início da semana. Conversas importantes podem ajudar a resolver mal-entendidos ou aproximar pessoas que estavam um pouco distantes. Ao longo dos dias, você tende a refletir mais antes de agir, organizando melhor suas ideias. No fim de semana, percepções importantes podem surgir sobre projetos ou planos futuros que ainda precisam de ajustes. Dica cósmica: Escutar com calma pode trazer respostas que a pressa nunca mostraria.

Gêmeos: A semana começa com reflexões sobre metas e responsabilidades. Pode ser um momento interessante para avaliar se você está investindo energia nas coisas certas. Conversas com pessoas próximas ou colegas podem trazer inspiração para novas ideias. A partir da metade da semana, sua disciplina aumenta e você consegue estruturar melhor seus planos. No fim de semana, surge uma motivação renovada para colocar alguns projetos em prática. Dica cósmica: Clareza mental nasce quando você organiza primeiro os pensamentos.

Câncer: Confie mais na própria intuição nos próximos dias. O início da semana pode trazer uma sensação de leveza emocional, permitindo que você encare desafios com mais coragem. A partir de quinta-feira, ideias ligadas à carreira ou ao futuro ganham força e podem incentivar você a tomar iniciativas importantes. No fim de semana, alguém pode reconhecer seu esforço ou sua capacidade de liderança. Dica cósmica: A segurança que você procura começa dentro de você.

Leão: O clima da semana pode despertar mais romantismo ou criatividade, especialmente nos primeiros dias. Projetos ligados à arte, hobbies ou novas experiências tendem a ganhar força. Ao longo da semana, cresce também o desejo de aprender algo novo ou ampliar horizontes. No fim de semana, reflexões sobre relações podem trazer clareza sobre o que realmente tem valor emocional para você. Dica cósmica: Crescer também significa entender melhor o que merece permanecer.

Virgem: Depois de um período mais intenso emocionalmente, esta semana favorece momentos de reflexão e reorganização interna. O início dos dias destaca a importância da família, do lar e dos vínculos mais próximos. A partir da metade da semana, você pode sentir mais confiança para desenvolver novas habilidades ou planejar mudanças importantes. Ainda assim, alguns planos pedem mais tempo antes de serem colocados em prática. Dica cósmica: A paciência também faz parte do progresso.

Libra: A semana começa com motivação para ajustar hábitos ou rotinas que já não fazem mais sentido. Você pode sentir vontade de mudar pequenas coisas no dia a dia para trazer mais equilíbrio. Ao longo dos dias, sua capacidade de liderança aparece com mais força, e outras pessoas podem buscar sua opinião ou orientação. No fim de semana, novas conexões ou conversas interessantes podem surgir. Dica cósmica: Pequenas mudanças de rotina podem transformar grandes áreas da vida.

Escorpião: O início da semana traz mais confiança e vontade de assumir o controle de algumas decisões. Questões financeiras ou materiais podem exigir mais atenção, especialmente quando se trata de hábitos de consumo ou planejamento. No meio da semana, ideias antigas podem voltar à tona para serem revisadas ou aprimoradas. No fim de semana, você tende a levar projetos mais a sério e focar no que realmente quer construir. Dica cósmica: Nem todo plano precisa ser compartilhado antes da hora certa.

Sagitário: O começo da semana pode despertar uma sensibilidade maior em relação à família ou às pessoas mais próximas. Demonstrar carinho ou atenção faz diferença agora. A partir de quinta-feira, memórias ou experiências passadas podem trazer aprendizados importantes sobre relações. No fim de semana, surge a oportunidade de retomar um projeto ou ideia que estava parado. Dica cósmica: Algumas portas reabrem quando você aprende com o passado.

Capricórnio: Este é um bom período para organizar pensamentos e observar com calma as oportunidades ao redor. Uma ideia importante pode surgir, mas talvez ainda não seja o momento ideal para colocá-la em prática. Nos primeiros dias, conversas com amigos ou pessoas queridas podem trazer momentos de alegria inesperada. Aproveite para se reconectar com quem faz bem. Dica cósmica: Nem todo plano precisa nascer pronto.

Aquário: A semana começa trazendo mais atenção para finanças e prioridades materiais. Pode ser um bom momento para refletir sobre hábitos de consumo e objetivos a longo prazo. Conforme os dias avançam, você tende a melhorar sua organização e produtividade. No fim de semana, momentos de introspecção ajudam a recuperar energia e clareza emocional. Dica cósmica: Cuidar de si mesmo também é parte essencial de qualquer conquista.