RELATO

Kelly Key faz apelo após vizinho tentar agredir seu pai e perseguir sua filha: 'Pedido de ajuda'

Homem já teria invadido residências no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:16

Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Kelly Key usou suas redes sociais neste domingo (8) para relatar o apuro que sua família está vivendo no Rio de Janeiro. Mesmo morando em Angola, a cantora não conseguiu mais ficar calada e usou suas redes sociais para denunciar um vizinho que transformou a vida de seus filhos e de seu pai em um verdadeiro 'inferno'.

Segundo Kelly e seu marido, Mico Freitas, o problema já dura mais de dois anos. O vizinho em questão é um médico que sofre com transtornos psíquicos agravados pelo uso de álcool e medicamentos. O homem já tentou agredir o pai da cantora usando uma barra de ferro e tem o hábito de invadir as casas do condomínio durante a madrugada.

Kelly Key denuncia ataques de vizinho contra sua família no Rio 1 de 8

Ainda segundo no relato, Kelly fala sobre sua filha, Suzanna. O vizinho desenvolveu um comportamento obsessivo pela jovem, deixando "presentes" como vinhos, pizzas e bolachas na porta da casa em horários absurdos, como às 6h da manhã. Em um dos episódios, o homem chegou a dizer que Suzanna o convidou para ir ao cinema "através do ar-condicionado".

A grande frustração do casal é a sensação de impunidade. Mesmo com diversos boletins de ocorrência registrados e vídeos do homem andando pelos telhados, nada definitivo foi feito. "Já fomos à delegacia inúmeras vezes. O apelo agora é ao Ministério Público", desabafou Mico. Eles defendem que o médico não tem condições de viver sozinho e precisa de um curador responsável.