SUSTO

Mulher é detida após atirar contra casa de Rihanna; veja o que se sabe

Incidente ocorreu na tarde deste domingo (8) na Califórnia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 22:08

Rihanna Crédito: Divulgação

Os fãs de Rihanna levaram um susto enorme na tarde deste domingo (8). A tranquilidade da mansão da cantora em Beverly Hills, na Califórnia, foi interrompida por disparos de arma de fogo. Segundo informações do site norte-americano TMZ, uma mulher foi detida pela polícia após atirar várias vezes em direção à propriedade da cantora.

Segundo fontes policiais a cantora estava em casa no momento do ataque mas não foi atingida e passa bem. Ainda não há informações confirmadas sobre a presença do marido, o rapper A$AP Rocky, ou dos filhos do casal na residência durante o ocorrido.

Testemunhas relataram que a suspeita, uma mulher de aproximadamente 30 anos, parou seu veículo próximo à mansão e efetuou os disparos antes de tentar fugir. A polícia de Los Angeles agiu rápido, chegando ao local em poucos minutos e efetuando a prisão sem resistência.

Até o momento, a motivação do crime permanece um mistério. As autoridades seguem investigando se a mulher tinha algum tipo de obsessão pela cantora ou se o ataque foi aleatório.